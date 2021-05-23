Про що пісня Go_A – SHUM, яку співає уся Європа: текст

Представники України посіли п'яте місце на міжнародному пісенному конкурсі

Go_A - SHUM Фото: instagram.com/go_a_band

Європа в захваті від української пісні SHUM, з якою гурт Go_A увійшов до ТОП-5 тріумфаторів конкурсу, а також опинився на другому місці в глядацькому голосуванні.

Навіть фронтмен гурту-переможця "Євробачення-2021" Måneskin Даміано Давид сказав, що пісня Go_A його найулюбленіша в цьому році.

Про що пісня SHUM

Шумом називають персонажа веснянок або гаївок. На цій темі і ґрунтується пісня – коли духа Шума викликають з лісу, щоб прихилити весну.

Своїм співом і енергією Катерина Павленко будить навколишню природу. Те саме робили люди в дохристиянські часи під час ритуалів, пов'язаних з природою.

Go_A – SHUM – текст пісні

Весняночко, весняночко,

Де ти зимувала?

Ой, у садочку, на кленочку

Сорочечку пряла.



Там у лiсi, на узлiссi

Сова воду дує,

Заспiваю спiваночку,

Нехай вона чує.



Заплетися, Шуме, барвiночком,

Я тобi спiваю весняночку.

Сiю, сiю, сiю, сiю, конопелечки,

Сiю, сiю, сiю, сiю зеленесенькі.



Прийди, прийди, весняночко,

Та й не забарися.

А ми вийдем на ялицю -

Будем любитися.

Весняночко-паняночко,

Заглянь у вiконце,

Заспiвали спiваночку -

засвiтило сонце.

Нумо – нумо, заплетемо Шуму,

Заплетемо, гуляти пiдемо!

Сiю, сiю, сiю, сiю, конопелечки,

Сiю, сiю, сiю, сiю зеленесенькі.



Заплетися, Шуму, заплетися,

Барвiночком, Шуме, застелися!

Сiю, сiю, сiю, сiю, конопелечки,

Сiю, сiю, сiю, сiю зеленесенькі.



Весняночко, весняночко,

Де ти зимувала?

Ой, у садочку, на кленочку

Сорочечку пряла.



Ой, у лiсi, на узлiссi

Сова воду дує,

Заспiваю спiваночку,

Нехай вона чує.



Заплетися, Шуме, барвiночком,

Я тобi спiваю весняночку.

Сiю, сiю, сiю, сiю, конопелечки,

Сiю, сiю, сiю, сiю зеленесенькі.



Нумо – нумо, наробили шуму,

Наробили – весну розбудили.

Сiю, сiю, сiю, сiю, конопелечки,

Сiю, сiю, сiю, сiю зеленесенькi.

Раніше ми також розповідали, про що пісня переможців "Євробачення-2021" Maneskin – Zitti e buoni.

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