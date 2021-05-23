Велика Британія і Німеччина отримали 0 балів у фіналі Євробачення-2021: реакція Мережі

Кілька країн отримали 0 балів від телеглядачів під час голосування

Оголошення результатів голосування в фіналі "Євробачення-2021" було напруженим і дивуючим. Кілька країн не отримали від глядачів заповітні бали, що, чесно кажучи, шокувало нас.

Нагадаємо, що на конкурсі голосування проходило в два етапи: перший – голоси від журі різних країн, другий – голоси від глядачів.

Найгірші результати отримали Велика Британія, Німеччина, Іспанія і Нідерланди – їм глядачі дале по 0 балів. Журі, до слова, не були щедрі до цих країн, особливо до Великої Британії.

Скріншот: СТБ

Велику Британію на "Євробаченні-2021" в Роттердамі представляв співак Джеймс Ньюмен з піснею Embers. Дивіться його виступ у фіналі.

James Newman – Embers (Велика Британія) Євробачення-2021 фінал:

Німеччину на конкурсі представляв блогер Jendrik з піснею I Don & # 39; t Feel Hate:

Це виступ Іспанії у фіналі "Євробачення-2021" – Blas Cantó – Voy A Quedarme:

Виступ представника Нідерландів Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age:

У соцмережах невдачу Великої Британії обговорювали найбільше. Користувачі Twitter підтримували Джеймса Ньюмена.

Скріншот: twitter.com

Скріншот: twitter.com

Скріншот: twitter.com

Скріншот: twitter.com

Раніше ми докладно розповідали, як голосували в фіналі "Євробачення-2021": турнірна таблиця.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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