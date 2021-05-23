Велика Британія і Німеччина отримали 0 балів у фіналі Євробачення-2021: реакція Мережі
Кілька країн отримали 0 балів від телеглядачів під час голосування
Оголошення результатів голосування в фіналі "Євробачення-2021" було напруженим і дивуючим. Кілька країн не отримали від глядачів заповітні бали, що, чесно кажучи, шокувало нас.
Нагадаємо, що на конкурсі голосування проходило в два етапи: перший – голоси від журі різних країн, другий – голоси від глядачів.
Найгірші результати отримали Велика Британія, Німеччина, Іспанія і Нідерланди – їм глядачі дале по 0 балів. Журі, до слова, не були щедрі до цих країн, особливо до Великої Британії.
Велику Британію на "Євробаченні-2021" в Роттердамі представляв співак Джеймс Ньюмен з піснею Embers. Дивіться його виступ у фіналі.
James Newman – Embers (Велика Британія) Євробачення-2021 фінал:
Німеччину на конкурсі представляв блогер Jendrik з піснею I Don & # 39; t Feel Hate:
Це виступ Іспанії у фіналі "Євробачення-2021" – Blas Cantó – Voy A Quedarme:
Виступ представника Нідерландів Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age:
У соцмережах невдачу Великої Британії обговорювали найбільше. Користувачі Twitter підтримували Джеймса Ньюмена.
Раніше ми докладно розповідали, як голосували в фіналі "Євробачення-2021": турнірна таблиця.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше