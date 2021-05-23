Фронтмен Måneskin сказав, що пісня Go_A – його найулюбленіша на Євробаченні-2021

Під час прес-конференції переможця конкурсу запитали про його найулюбленішу пісню цього року

Після перемоги на "Євробаченні-2021" група Måneskin з Італії відповідала на запитання ЗМІ. Під час прес-конференції у музикантів запитали про їхню улюблену пісню на конкурсі в цьому році, і вони відповіли, що це пісня України.

Група Go_A з піснею SHUM виступила в гранд-фіналі під номером 19, а за підсумком конкурсу посіла п'яте місце. При цьому, колектив став другим у голосуванні глядачів – у них 267 балів.

Коротким відео з Måneskin поділилися в Instagram-профілі suspilne.eurovision. "Україна. Неймовірний виступ", – сказав Даміано Давид.

Зазначимо, що Go_A перед фіналом вчили Måneskin пісні SHUM українською. Ось так виглядає україно-італійський флекс на "Євробаченні-2021":

Раніше повідомлялося, що переможця "Євробачення-2 021" звинуватили у вживанні наркотиків під час шоу .

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