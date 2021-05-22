Чому всі божеволіють від соліста гурту Måneskin, який представляє Італію на Євробаченні

Тільки не кажіть, що ви ще не підписані на Даміано в Instagram – не повіримо! У соцмережах у харизматичного артиста вже зібралася величезна армія шанувальників

Даміано Давід Фото: instagram.com/ykaaar

Перемогу цього року пророкують гурту Måneskin з Італії. І якщо про сам гурт ми вже розповіли, то про її соліста – розповідаємо зараз!

Фронтмен Måneskin, за словами багатьох шанувальників гурту, став одним з найяскравіших і харизматичних артистів на "Євробаченні" цього року.

Life Сьогодні зібрали все, що відомо про Даміано Давіда, який встиг підкорити багатьох шанувальників "Євробачення".

Даміано Давид: коротка біографія

Майбутній викрадач сердець народився 8 січня 1999 року в Римі. Навчався в ліцеї, але, як пишуть італійські ЗМІ, кинув його заради розвитку музичної кар'єри.

Даміано Давід Фото: instagram.com/ykaaar

У 2017 році молодий гурт Maneskin "підірвав" італійський "Х-фактор". Музиканти витворяли на сцені таке, що поставили на вуха всю Італію.

Даміано Давід Фото: instagram.com/ykaaar

Танці на пілоні, яскраві костюми, чорна підводка для очей, пір'я, стрази, підбори – екстравагантні образи і витівки Даміано не залишили публіку байдужою.

Не один раз Даміано зізнавався журналістам, що "ненавидить школу". Власне, про це і пісня Måneskin для "Євробачення-2021" – її назва Zitti e buoni літературно можна перекласти як "сиди і мовчи". Саме ці слова часто казали Даміано в школі вчителі.

Даміано Давід Фото: instagram.com/ykaaar

Особисте життя Даміано Давіда

Як виявилося, серце харизматичного італійця зайняте! Як пише Ruetir, протягом уже чотирьох років дівчиною Даміано є 25-річна Джорджія Солері. Варто, щоправда, зазначити, що пара не публікує спільні фото в соцмережах.

Джорджія Солері Фото: instagram.com/giorgiasoleri_/

Раніше ходили чутки про те, що у Даміано були романтичні стосунки з його колегою з гурту – Вікторією де Анжеліс. Однак пізніше пара спростувала всі домисли.

Даміано Давsд і Вікторія де Анжеліс Фото: instagram.com/ykaaar

Також дізнайтеся, що відомо про гурт Go_A – представників України на "Євробаченні-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися