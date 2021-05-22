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Мурашки по шкірі: Go_A "наробили шуму" в фіналі Євробачення

Вчора, 23:35

Українці з піснею SHUM виступили в гланд-фіналі під номером 19

Go_A
Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

У Роттердамі цього вечора проходить гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021", де вже виступила представниця Росії Маніжа зі своєю скандальною піснею Russian Woman.

Дев'ятнадцятими на сцену Ahoy арени вийшли українці Go_A, яким букмекери прогнозують четверте місце. А ми бажаємо гурту перемоги!

Дивіться виступ Go_A – SHUM в гранд-фіналі "Євробачення-2021":

У першому півфіналі "Євробачення-2021" номер Go_A не тільки став лідером за переглядами разом з виступом Manizha, а й приніс Україні ще один рекорд. Всі 16 разів, коли українці брали участь в півфіналі конкурсу, вони проходили в наступний етап – фінал.

У соцмережах виступ Go_A викликав велику кількість захоплених відгуків.

Скріншот: twitter.com
Скріншот: twitter.com
Скріншот: twitter.com
Скріншот: twitter.com
Скріншот: twitter.com
  • "Вперед, Україно"
  • "Ось, як ви найкращим чином змішуєте традиційну і сучасну музику"
  • "Вона загіпнотизувала мене своїми серйозними очима. Краща пісня і виконання"
  • "Краща пісня Євробачення, яку я чув за останні 10 років. Дякую, Україна"
Скріншот: YouTube

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Так виглядає порядок виступів на "Євробаченні-2021" в фіналі:

1. Кіпр
2. Албанія
3. Ізраїль
4. Бельгія
5. Росія
6. Мальта
7. Португалія
8. Сербія
9. Велика Британія
10. Греція
11. Швейцарія
12. Ісландія
13. Іспанія
14. Молдова
15. Німеччина
16. Фінляндія
17. Болгарія
18. Литва
19. Україна
20. Франція
21. Азербайджан
22. Норвегія
23. Нідерланди
24. Італія
25. Швеція
26. Сан-Марино

Раніше ми писали, що пісня Go_A потрапила на п'яте місце світового рейтингу Spotify .

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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