Про що пісня переможців Євробачення Maneskin – Zitti e buoni: текст і переклад

Про що ж вибуховий трек харизматичних рокерів з Італії, які "підірвали" сцену "Євробачення-2021" в Роттердамі?

Текст пісні Måneskin - Zitti e buoni Фото: instagram.com/maneskinofficial

Рок-гурт Måneskin з Італії стала переможцем конкурсу "Євробачення-2021" ! А поки ви шукаєте квитки в Італію на травень наступного року, пропонуємо дізнатися, про що ж все-таки співається в треку рокерів.

Zitti e buoni (в буквальному перекладі – "Заткнись і будь тихіше") – це маніфест для тих, хто хоче рухатися вперед і цінує свою унікальність. Неважливо, хто і що про них говорить. Також музиканти пояснювали, що таку фразу вони часто чули від своїх шкільних вчителів. Тому учасники групи і не любили школу, а пісню написали декілька років тому, коли, власне, ще були школярами.

Måneskin – Zitti e buoni – текст пісні

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi fra 'di fango

Giallo di siga 'fra le dita

Io con la siga 'camminandoScusami ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

Anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene toccarvi i coglioni

(Eurovision version:

Vi conviene non fare più errori)

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo 'li prendo a calci' sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Io

Ho scritto pagine e pagine

Ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c'è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c'è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l'ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell'altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché

Sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla la gente purtroppo

Parla non sa di che cazzo parla

(Eurovision version: Non sa di che cosa parla)

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Ma sono fuori di testa ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa ma diversa da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Siamo fuori di testa ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro

Måneskin – Zitti e buoni – переклад пісні

Текст, представлений нижче – дослівний переклад пісні.

Вони не розуміють, про що я говорю.

Одяг вимазаний, все в бруді.

Плями від сигарет між пальцями,

Гуляю з сигаретою в руці, вибач, але я дійсно вірю,

Що я можу зробити цей стрибок.

Навіть якщо дорога круто піднімається вгору.

Ось для цього я і тренуюся.

І добрий вечір пані та панове,

Випускайте акторів.

Постукайте три рази по дереву,

Сидіть тихо і сумирно.

Люди тут дивні, ніби бариги.

Я занадто багато ночей провів поза домом,

Тепер я виб'ю двері.

Дивлюся вгору, як альпініст.

Вибач мене, мамо, за те, що у мене не всі вдома.

Я божевільний, зате не схожий на них,

І ти божевільний, зате не схожий на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.



Я написав сторінки за сторінками,

Я бачив сіль і сльози

Цих людей в машинах,

"Не йди проти течії", – написано на надгробку.



У моєму будинку немає бога,

Але якщо ви знайдете почуття часу

Ви воскреснете зі свого забуття.

І вітер не зможе перемогти

Міць природи

З правильної точки зору.

Відчуваєш, як вітер тебе п'янить?

З восковими крилами на спині

Я буду шукати висоту,

Якщо ви хочете зупинити мене, спробуйте ще раз.

Спробуй відрубати мені голову.

Оскільки

Я божевільний, зате не схожий на них,

І ти божевільний, зате не схожий на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Люди базікають, на жаль,

Базікають про те, про що нічого не знають.

Відведи мене туди, де я випливу

Тут я задихаюся.

Я божевільний, зате не схожий на них,

І ти божевільний, зате не схожий на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Виступ Італії на "Євробаченні-2021":

Раніше ми писали – як пройшов фінал "Євробачення-2021".

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися