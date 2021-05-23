Пошуміли в Європі! Go_A на другому місці за глядацьким голосуванням

Відбувся 65-й ювілейний міжнародний пісенний конкурс "Євробачення". Українці з піснею SHUM підкорили європейських глядачів

Go_A Фото: eurovision.tv

У Роттердамі відбувся гранд-фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2021". Як і припускали букмекери, переможцем стала Італія. Україна увійшла до ТОП-5 лідерів "Євробачення-2021". А між іншим, за глядацьким голосуванням Go_A на другому місці!

Україна отримали максимальний бал від глядачів таких країн:

Італія

Ізраїль

Литва

Польща

Франція

Go_A на конкурсі "Євробачення-2021" Фото: Getty Images

Нагадаємо, в першому етапі голосування журі "Євробачення-2021" з різних країн віддало Україні 97 балів. У другому етапі – від глядачів Україна отримала 267 балів. За підсумками конкурсу Go_A увійшли в ТОП-5 переможців конкурсу з 364 балами.

Варто зазначити, Україна ніколи не займала п'яте місце.

Пропонуємо ще раз подивитися виступ Go_A в гранд-фіналі на "Євробачення-2021":

Раніше ми розповідали, що пісню Go_A "Шум" переспівали за кордоном.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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