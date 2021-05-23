Що послухати у Måneskin: ТОП-10 пісень переможця Євробачення-2021
У себе на батьківщині колектив здобув популярність ще кілька років тому. Прийшов час і нам познайомитися з їхньою музикою
Цієї ночі відбувся фінал конкурсу "Євробачення-2021" в Роттердамі, переможцями якого стали представники Італії – група Måneskin з піснею Zitti e buoni. Ми послухали їхні інші треки і зібрали з них 10-ку кращих для ваших плейлистів.
Якщо ви проспали гранд-фінал, то ми розповідали про найяскравіші моменти на "Євробаченні-2021" в Роттердамі.
1. Zitti e buoni
2. Torna a casa
3. VENT'ANNI
4. Morirò da Re
5. CORALINE
6. I WANNA BE YOUR SLAVE
7. Le parole lontane
8. Chosen
9. Fear for Nobody
10. L'altra dimensione
Нагадаємо, що у цьому році в "Євробаченні" брали участь 39 країн, в гранд-фіналі виступили 26 учасників. Фаворитами букмекерів довгий час була Італія (вона займала перше місце), Мальта і Франція.
Україну на конкурсі представляв гурт Go_A з піснею SHUM, яка потрапила на п'яте місце світового рейтингу Spotify.
Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021
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