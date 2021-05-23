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Що послухати у Måneskin: ТОП-10 пісень переможця Євробачення-2021

Сьогодні, 12:46

У себе на батьківщині колектив здобув популярність ще кілька років тому. Прийшов час і нам познайомитися з їхньою музикою

Måneskin
Måneskin
Фото: instagram.com/maneskinofficial

Цієї ночі відбувся фінал конкурсу "Євробачення-2021" в Роттердамі, переможцями якого стали представники Італії – група Måneskin з піснею Zitti e buoni. Ми послухали їхні інші треки і зібрали з них 10-ку кращих для ваших плейлистів.

Якщо ви проспали гранд-фінал, то ми розповідали про найяскравіші моменти на "Євробаченні-2021" в Роттердамі.

ТОП-10 пісень переможців "Євробачення-2021" Måneskin

1. Zitti e buoni

2. Torna a casa

3. VENT'ANNI

4. Morirò da Re

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5. CORALINE

6. I WANNA BE YOUR SLAVE

7. Le parole lontane

8. Chosen

9. Fear for Nobody

10. L'altra dimensione

Нагадаємо, що у цьому році в "Євробаченні" брали участь 39 країн, в гранд-фіналі виступили 26 учасників. Фаворитами букмекерів довгий час була Італія (вона займала перше місце), Мальта і Франція.

Україну на конкурсі представляв гурт Go_A з піснею SHUM, яка потрапила на п'яте місце світового рейтингу Spotify.

Всі подробиці в спецтемі Eurovision: Rotterdam 2021

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