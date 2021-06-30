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Нові фото правнука Єлизавети II розсмішили Мережу: Подивіться на його сердите обличчя!

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
30 червня, 13:59
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Принцеса Євгенія опублікувала кумедне фото з сином на тлі дерев'яних слонів. Підписники Євгенії помітили, що у малюка не дуже задоволений вигляд на одному зі знімків

Принцеса Євгенія вперше стала мамою на початку лютого цього року. На відміну від Меган Маркл і принца Гаррі, які майже не публікують фото зі своїм сином Арчі, Євгенія вже кілька разів показувала публіці свого сина Августа. Цього разу принцеса в Instagram-профілі опублікувала фото, яке підняло настрій багатьом її підписникам.

На знімку онука Єлизавети II тримає свого сина, стоячи поруч з величезним дерев'яним слоном. І якщо Євгенія широко посміхається, то Август, схоже, не в захваті від прогулянки і фотосесії. На це звернули увагу багато підписників Євгенії.

Принцеса Євгенія опублікувала нові фото з сином
Принцеса Євгенія опублікувала нові фото з сином / Фото: instagram.com/princesseugenie

У коментарях фоловери принцеси почали жартувати:

  • Ох, подивіться на це маленьке нервове личко Августа!
  • Обличчя Августа на першому знімку...
  • Обличчя малюка нагадує мені королеву – на деяких фото вона виглядає сердито.
  • Він виглядає дуже задоволеним, ха-ха. Занадто милий малюк!
  • Занадто мило! Він перейняв похмурий вираз обличчя від принца Джорджа (син принца Вільяма і Кейт Міддлтон. – Ред.)!
  • Миле похмуре личко!
Скріншот: Instagram

Щоб зробити ці фото, принцеса Євгенія з сином відвідали Грін-парк в Лондоні. В Україні теж є безліч красивих місць. Раніше ми підготували крутий автогайд для любителів подорожей на машині.

У жовтні 2018 року принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія – онука Єлизавети II, дочка принца Ендрю (сина королеви) і Сари, герцогині Йоркської. Вона дев'ята за лінією успадкування престолу, при цьому не виконує обов'язків члена королівської сім'ї.

Раніше принцеса Євгенія вже ділилася знімками свого сина Августа.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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