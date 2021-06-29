Принцесу Діану розлютив лист Єлизавети II після скандального інтерв'ю: Це обурливо!

Після скандального інтерв'ю Єлизавета II написала лист принцесі Діані, в якому говорилося, що їй краще розлучитися з принцом Чарльзом

Єлизавета II в листі написала, що принцесі Діані і принцу Чарльзу краще розлучитися / Фото: Getty Images

Сенсаційне інтерв'ю Діани Спенсер, яке вона дала в 1995 році, досі продовжують обговорювати. Саме тоді дружина принца Чарльза зізналася, як нещаслива в палаці і вперше розкрила правду про зраду чоловіка. Як розповів дворецький мами Пол Баррел принців Гаррі та Вільяма виданню The Mirror , такими одкровеннями принцеса Діана намагалася врятувати свій шлюб, але все пішло не за планом.

Після скандальних одкровень Єлизавета II написала листа Діані.

"Я порадилася з архієпископом Кентерберійським, прем'єр-міністром і, звичайно, з Чарльзом. І ми вирішили, що найкращий вихід для вас – це розлучення ", – було сказано в листі.

1 липня в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу відбудеться відкриття статуї на честь принцеси Діани / Фото: Getty Images

Як зазначив дворецький принцеси Діани Пол Баррел, цей лист розлютив її. Адже мама принців Вільяма і Гаррі хотіла, щоб Єлизавета II позбулася коханки принца Чарльза. А в підсумку королева позбавила саму принцесу Діану сім'ї.

"Діана злилася і кричала:" Це обурливо! Вони вирішують, коли мені розлучатися! " Вона відчувала себе безсилою ", – поділився спогадами дворецький.

Раніше Пол Баррел розповів, що принц Філіп "більше намагався врятувати шлюб Чарльза з Діаною, ніж його син".

Принц Філіп, його син принц Чарльз і принцеса Діана / Фото: Getty Images

Філіп підписував листи до Діани коротким "Па" і спочатку співчував її важкому становищу.

"Нам ніколи не приходило в голову, що він може захотіти кинути тебе заради неї. Я не можу уявити, щоб хтось при здоровому глузді залишив тебе заради Камілли", – написав герцог Единбурзький в одному з листів Діани після того, як стало відомо про зраду Чарльза.

Нагадаємо, 28 серпня 1996 Чарльз і Діана офіційно оформили розлучення. 31 серпня 1997 принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі. У 2000 році принц офіційно представив свою обраницю – ту саму Каміллу Паркер-Боулз, а через п'ять років, 9 квітня 2005 року, вони одружилися.

1 липня відбудеться відкриття пам'ятника принцеси Діани – докладніше дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що принца Чарльза не буде на відкритті пам'ятника принцесі Діані.