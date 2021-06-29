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Принцесу Діану розлютив лист Єлизавети II після скандального інтерв'ю: Це обурливо!

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
29 червня, 16:44
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Після скандального інтерв'ю Єлизавета II написала лист принцесі Діані, в якому говорилося, що їй краще розлучитися з принцом Чарльзом
Єлизавета II в листі написала, що принцесі Діані і принцу Чарльзу краще розлучитися
Єлизавета II в листі написала, що принцесі Діані і принцу Чарльзу краще розлучитися / Фото: Getty Images

Сенсаційне інтерв'ю Діани Спенсер, яке вона дала в 1995 році, досі продовжують обговорювати. Саме тоді дружина принца Чарльза зізналася, як нещаслива в палаці і вперше розкрила правду про зраду чоловіка. Як розповів дворецький мами Пол Баррел принців Гаррі та Вільяма виданню The Mirror , такими одкровеннями принцеса Діана намагалася врятувати свій шлюб, але все пішло не за планом.

Після скандальних одкровень Єлизавета II написала листа Діані.

"Я порадилася з архієпископом Кентерберійським, прем'єр-міністром і, звичайно, з Чарльзом. І ми вирішили, що найкращий вихід для вас – це розлучення ", – було сказано в листі.

1 липня в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу відбудеться відкриття статуї на честь принцеси Діани
1 липня в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу відбудеться відкриття статуї на честь принцеси Діани / Фото: Getty Images

Як зазначив дворецький принцеси Діани Пол Баррел, цей лист розлютив її. Адже мама принців Вільяма і Гаррі хотіла, щоб Єлизавета II позбулася коханки принца Чарльза. А в підсумку королева позбавила саму принцесу Діану сім'ї.

"Діана злилася і кричала:" Це обурливо! Вони вирішують, коли мені розлучатися! " Вона відчувала себе безсилою ", – поділився спогадами дворецький.

Раніше Пол Баррел розповів, що принц Філіп "більше намагався врятувати шлюб Чарльза з Діаною, ніж його син".

Принц Філіп, його син принц Чарльз і принцеса Діана
Принц Філіп, його син принц Чарльз і принцеса Діана / Фото: Getty Images

Філіп підписував листи до Діани коротким "Па" і спочатку співчував її важкому становищу.

"Нам ніколи не приходило в голову, що він може захотіти кинути тебе заради неї. Я не можу уявити, щоб хтось при здоровому глузді залишив тебе заради Камілли", – написав герцог Единбурзький в одному з листів Діани після того, як стало відомо про зраду Чарльза.

Нагадаємо, 28 серпня 1996 Чарльз і Діана офіційно оформили розлучення. 31 серпня 1997 принцеса Діана загинула в автокатастрофі в Парижі. У 2000 році принц офіційно представив свою обраницю – ту саму Каміллу Паркер-Боулз, а через п'ять років, 9 квітня 2005 року, вони одружилися.

1 липня відбудеться відкриття пам'ятника принцеси Діани – докладніше дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, що принца Чарльза не буде на відкритті пам'ятника принцесі Діані.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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