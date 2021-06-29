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Дитяче фото Меган Маркл обурило шанувальників: Не поважає своє коріння

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
29 червня, 20:18
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Герцогиня Сассекська в дитинстві була з кучерявим волоссям – все завдяки її африканському корінню. Однак уже в більш зрілому віці Маркл почала випрямляти свої локони

Сьогодні Меган Маркл, яку можуть позбавити титулу герцогині, вважають однією з найпопулярніших персон в світі і мало не іконою стилю. Модні блогери і шанувальники Меган захоплюються її одягом, манерами і навіть зачіскою. Але мало хто знає, що в дитинстві замість прямих локонів у Маркл були кучері. І все це, звичайно ж, завдяки її африканському корінню.

В Instagram було опубліковано фото Меган в шкільні роки. Багато шанувальників герцогині Сассекської зазначили, що вона була чарівною дитиною, але й одночасно обурилися тим фактом, що зараз Меган випрямляє своє волосся.

Меган Маркл в дитинстві не випрямляла своє кучеряве волосся
Меган Маркл в дитинстві не випрямляла своє кучеряве волосся / Фото: Getty Images, Instagram.com

Підписники впевнені, що таким чином Маркл "втрачає своє африканську спадщину" і "відмовляється від коріння". Багато хто порадив Меган повернутися до свого натурального вигляду:

  • Я ніколи не знала до цього часу, що у неї кучеряве волосся. Краще б вона ходила з натуральною зачіскою.
  • Коли вона виросла, її шкіра стала світлішою, волосся вирівнялося, веснянки зникли, хм...
  • Їй слід носити свою натуральну зачіску і поважати спадщину, щоб інші темношкірі дівчата відчували себе впевнено.
  • Навіщо вона випрямляє волосся, якщо думає, що гарна від природи?
Скріншот: Instagram

Раніше ми розповідали, що Опра Вінфрі відмовилася бути хрещеною дочки Меган Маркл і принца Гаррі.

Як королівська сім'я відреагувала на народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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