Єлизавета II стала прабабусею вдев'яте
Принцеса Євгенія народила сина
Хоч перше місце в рейтингу симпатій у британців посів принц Вільям, але у Єлизавети II немає часу сумувати через це. Сьогодні її внучка принцеса Євгенія народила первістка. Радісна новина з'явилася на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram.
Принцеса Євгенія народила хлопчика. Її чоловік Джек Бруксбенк був присутній на пологах.
"Її Королівська Високість принцеса Євгенія благополучно народила сина сьогодні, 9 лютого 2021 року о 08:55 в лікарні Портленда", – сказано в повідомленні.
Зазначається, що принцеса Євгенія та дитина почувають себе добре.
Також внучка Єлизавети II опублікувала перше фото з сином.
Як назвали малюка поки не повідомляється. Нагадаємо, що в Британії вже роблять ставки, як принцеса Євгенія назве первістка. У фаворитах імена – Джеймс, Фредрік, Альберт і Едвард.
У королеви Єлизавети II і принца Філіпа вже є дев'ять правнуків. Також цього року ще одна онука королеви стане мамою.
Раніше ми розповідали, що у принца Вільяма і Кейт Міддлтон з'явився новий член родини.
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