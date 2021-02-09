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Єлизавета II стала прабабусею вдев'яте

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Принцеса Євгенія народила сина

Хоч перше місце в рейтингу симпатій у британців посів принц Вільям, але у Єлизавети II немає часу сумувати через це. Сьогодні її внучка принцеса Євгенія народила первістка. Радісна новина з'явилася на офіційній сторінці королівської сім'ї в Instagram.

Принцеса Євгенія народила хлопчика. Її чоловік Джек Бруксбенк був присутній на пологах.

"Її Королівська Високість принцеса Євгенія благополучно народила сина сьогодні, 9 лютого 2021 року о 08:55 в лікарні Портленда", – сказано в повідомленні.

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк
Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк
Фото: AFP

Зазначається, що принцеса Євгенія та дитина почувають себе добре.

Також внучка Єлизавети II опублікувала перше фото з сином.

Принцеса Євгенія з сином
Принцеса Євгенія з сином
Фото: instagram.com/princesseugenie

Як назвали малюка поки не повідомляється. Нагадаємо, що в Британії вже роблять ставки, як принцеса Євгенія назве первістка. У фаворитах імена – Джеймс, Фредрік, Альберт і Едвард.

У королеви Єлизавети II і принца Філіпа вже є дев'ять правнуків. Також цього року ще одна онука королеви стане мамою.

Раніше ми розповідали, що у принца Вільяма і Кейт Міддлтон з'явився новий член родини.

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Єлизавета II Королівська сім'я принцеса Євгенія
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