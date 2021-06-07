Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Принцеса Євгенія поділилася новим фото з правнуком Єлизавети II

Сьогодні, 11:27

На початку цього року принцеса Йоркська вперше стала мамою

Принцеса Йоркська Євгенія
Принцеса Йоркська Євгенія
Фото: instagram.com/princesseugenie

Принцеса Євгенія Йоркська вперше стала мамою у лютому 2021 року. Дочка Сари Йоркської і принца Ендрю народила сина від свого чоловіка – Джек Бруксбенка. Хлопчика назвали Августом.

На офіційній сторінці в Instagram Євгенія поділилася новими знімками, на одному з яких вона зображена разом із дитиною. Судячи з усього, 31-річна Євгенія навчає сина любити природу з перших місяців його народження.

Принцеса Євгенія з сином Августом
Принцеса Євгенія з сином Августом
Фото: instagram.com/princesseugenie

"Спасибі світу за те, що подарував нам таке гарне місце для життя", – підписала принцеса Йоркська пост.

⁣Она також зазначила, наскільки дивовижна природа і що ми повинні завжди її захищати.

Читайте також:
7 фактів про принцесу Євгенію: що у внучки Єлизавети II спільного з Кейт Міддлтон і як вона обійшла Меган Маркл

У жовтні 2018 принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія – внучка Єлизавети II, дочка принца Ендрю (сина королеви) і Сари, герцогині Йоркської. Вона дев'ята по лінії успадкування престолу.

Варто зазначити, що принцеса Євгенія не виконує обов'язків члена королівської сім'ї. Вона працює артдиректоркою однієї з лондонських галерей – Hauser & Wirth.

Дивіться в сюжеті, як королівська родина привітала Меган Маркл і принца Гаррі з народженням другої дитини:

У королеви Єлизавети II і принца Філіпа вже є дев'ять правнуків, а нещодавно Меган Маркл народила принцові Гаррі другу дитину – дівчинку назвали на честь двох відомих жінок.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Після народження дочки Меган Маркл і принц Гаррі випустили офіційну заяву Ми у захваті: королівська родина привітала Меган і Гаррі з народженням другої дитини Письменник про сварку Меган Маркл з сім'єю Гаррі: Їй просто потрібен був привід не спілкуватися
Королівська сім'я принцеса Євгенія
Реклама

Новини партнерів

Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В сети сравнили звезд в купальниках и вечерних платьях. Фото
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн
В Сети показали особняк Лободы под Киевом за 12 млн

Популярні статті

Сьогодні, 17:47Смачно

5 рецептів смачної вечері, які варто приготувати

Сьогодні, 10:44Смачно

Як приготувати кабачкову ікру – 3 простих рецепти

Вчора, 19:25Зірково

У принца Гаррі та Меган Маркл народилася дочка

Вчора, 17:26Зірково

Поплавський покидає поста ректора і завершує кар'єру співака: Завжди має бути межа

Вчора, 16:38Зірково

Ірина Федишин виходить заміж вдруге, і ми знаємо за кого

Вчора, 10:09Психо

Гороскоп на тиждень 6-12 червня: всі знаки зодіаку

Вчора, 09:20Зірково

Ексчоловік Ані Лорак прийшов на її концерт після чуток про возз'єднання

Вчора, 07:45Events

Привітання з Днем журналіста-2021: вірші, картинки і листівки

Вчора, 06:30Events

Привітання з Днем журналіста своїми словами у прозі

5 червняЗірково

Надя Дорофєєва в лосинах і кроп-топі оголила прес напередодні першого сольного концерту: фото

5 червняЗірково

Позитив не був у захваті від того, що ексдружина розповіла про їхнє розлучення в реаліті Каменських

5 червняЗірково

Олена Кравець з чоловіком на відпочинку потрапили до об'єктиву їхньої дочки: тепле відео

5 червняЗірково

Чому Україна має такий успіх на Євробаченні: пояснюють організатори конкурсу (відео)

5 червняЗірково

Барбарі Брильській – 80. Ми згадали найкращі ролі знаменитої польської актриси

5 червняСмачно

З якої чашки кава смачніше

4 червняЗірково

Чоловіка Наташі Корольової запідозрили в новому обмані

Новини партнерів

Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
Модные платья сезона весна-лето 2021: топ-5 актуальных трендов
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
"Дружина" Винника приголомшила красою: ось хто вона!
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Кто лучше защищен от повторного заражения COVID-19
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Певица Дженнифер Лопес снова живет с Беном Аффлеком
Певица Дженнифер Лопес снова живет с Беном Аффлеком
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти