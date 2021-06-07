Принцеса Євгенія поділилася новим фото з правнуком Єлизавети II

На початку цього року принцеса Йоркська вперше стала мамою

Принцеса Йоркська Євгенія Фото: instagram.com/princesseugenie

Принцеса Євгенія Йоркська вперше стала мамою у лютому 2021 року. Дочка Сари Йоркської і принца Ендрю народила сина від свого чоловіка – Джек Бруксбенка. Хлопчика назвали Августом.

На офіційній сторінці в Instagram Євгенія поділилася новими знімками, на одному з яких вона зображена разом із дитиною. Судячи з усього, 31-річна Євгенія навчає сина любити природу з перших місяців його народження.

Принцеса Євгенія з сином Августом Фото: instagram.com/princesseugenie

"Спасибі світу за те, що подарував нам таке гарне місце для життя", – підписала принцеса Йоркська пост.

⁣Она також зазначила, наскільки дивовижна природа і що ми повинні завжди її захищати.

У жовтні 2018 принцеса Йоркська Євгенія вийшла заміж за свого коханого, підприємця Джека Бруксбенка. Євгенія – внучка Єлизавети II, дочка принца Ендрю (сина королеви) і Сари, герцогині Йоркської. Вона дев'ята по лінії успадкування престолу.

Варто зазначити, що принцеса Євгенія не виконує обов'язків члена королівської сім'ї. Вона працює артдиректоркою однієї з лондонських галерей – Hauser & Wirth.

Дивіться в сюжеті, як королівська родина привітала Меган Маркл і принца Гаррі з народженням другої дитини:

У королеви Єлизавети II і принца Філіпа вже є дев'ять правнуків, а нещодавно Меган Маркл народила принцові Гаррі другу дитину – дівчинку назвали на честь двох відомих жінок.

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