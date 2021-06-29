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Єлизавета ІІ зробила крок до примирення з принцом Гаррі і Меган Маркл, запросивши на ювілей

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
29 червня, 07:47
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Герцог і герцогиня Сассекські візьмуть участь в урочистому параді з нагоди дня народження королеви, який стане частиною святкування в червні 2022 рік
Королева Єлизавета ІІ запросила принца Гаррі і Меган Маркл на платиновий ювілей
Королева Єлизавета ІІ запросила принца Гаррі і Меган Маркл на платиновий ювілей / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета ІІ, яка раніше не змогла зустрітися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона, запросила принца Гаррі і Меган Маркл на платиновий ювілей свого правління Великою Британією. Його відзначатимуть в червні 2022 року. А це запрошення сприймають як крок до примирення після того, як принц Гаррі і Меган Маркл переїхали до Лос-Анджелеса.

Як повідомляє 7News, герцог і герцогиня Сассекські візьмуть участь в урочистому параді з нагоди дня народження королеви Trooping the Color, який стане частиною святкування в червні 2022 року.

Однак поки невідомо, чи дозволять принцу Гаррі і Меган Маркл з'явитися на балконі з усіма членами королівської сім'ї.

Королівська родина на балконі Віндзорського замку
Королівська родина на балконі Віндзорського замку / Фото: Getty Images

"Герцог і герцогиня Сассекські були запрошені, і я впевнений, що королева з нетерпінням чекає їхньої зустрічі", – повідомило джерело, яке "знає про плани на ювілей".

За його ж словами, момент виходу на балкон буде вирішений ближче до дати святкування, але є межа того, скільки членів сім'ї має бути на ньому. Найімовірніше, працюючі члени королівської сім'ї, які вносять вклад в родину, будуть вище в списку, ніж Сассекси.

Цікаво, що повідомлення про запрошення з'явилося після того, як принц Гаррі приземлився у Великій Британії минулої суботи, щоб приєднатися до принца Вільяма на відкритті статуї їх покійної матері принцеси Діани.

Детальніше про відкриття пам'ятника принцесі Діані дивіться в сюжеті:

Невелика церемонія 1 липня стане першим випадком, коли брати зустрінуться обличчям до обличчя після похорону принца Філіпа в квітні поточного року.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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