Єлизавета ІІ зробила крок до примирення з принцом Гаррі і Меган Маркл, запросивши на ювілей

Герцог і герцогиня Сассекські візьмуть участь в урочистому параді з нагоди дня народження королеви, який стане частиною святкування в червні 2022 рік

Королева Єлизавета ІІ запросила принца Гаррі і Меган Маркл на платиновий ювілей / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета ІІ, яка раніше не змогла зустрітися з принцом Гаррі під час його приїзду до Лондона, запросила принца Гаррі і Меган Маркл на платиновий ювілей свого правління Великою Британією. Його відзначатимуть в червні 2022 року. А це запрошення сприймають як крок до примирення після того, як принц Гаррі і Меган Маркл переїхали до Лос-Анджелеса.

Як повідомляє 7News, герцог і герцогиня Сассекські візьмуть участь в урочистому параді з нагоди дня народження королеви Trooping the Color, який стане частиною святкування в червні 2022 року.

Однак поки невідомо, чи дозволять принцу Гаррі і Меган Маркл з'явитися на балконі з усіма членами королівської сім'ї.

Королівська родина на балконі Віндзорського замку / Фото: Getty Images

"Герцог і герцогиня Сассекські були запрошені, і я впевнений, що королева з нетерпінням чекає їхньої зустрічі", – повідомило джерело, яке "знає про плани на ювілей".

За його ж словами, момент виходу на балкон буде вирішений ближче до дати святкування, але є межа того, скільки членів сім'ї має бути на ньому. Найімовірніше, працюючі члени королівської сім'ї, які вносять вклад в родину, будуть вище в списку, ніж Сассекси.

Цікаво, що повідомлення про запрошення з'явилося після того, як принц Гаррі приземлився у Великій Британії минулої суботи, щоб приєднатися до принца Вільяма на відкритті статуї їх покійної матері принцеси Діани.

Детальніше про відкриття пам'ятника принцесі Діані дивіться в сюжеті:

Невелика церемонія 1 липня стане першим випадком, коли брати зустрінуться обличчям до обличчя після похорону принца Філіпа в квітні поточного року.