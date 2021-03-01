"Не повторюйте вдома": Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни (фото)
Співачка підстригла чолку
Схоже, перший день весни надихнув Олю Полякову на метаморфози. Співачка, яка нещодавно поцілувалася з Настею Каменських, зважилася на зміну іміджу, при чому на досить несподівану – вона підстригла чолку!
Процесом артистка поділилася в Instastories і попросила підписників не повторювати цього вдома.
У декількох відео можна побачити, як Олі ріжуть чолку, а також реакцію старшої дочки – Маші Полякової. Та зазначила, що її мама тепер виглядає на 15 років.
Ми згодні з Марією, адже чолка насправді молодить майже будь-кого. І Королеві ночі вона дуже личить.
До речі, днями Оля Полякова пофарбувала волосся своєї 15-річної доньки Маші. З легкої руки зіркової мами дівчинка із шатенки перетворилася на рудоволосу.
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