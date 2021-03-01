"Не повторюйте вдома": Оля Полякова кардинально змінила імідж до весни (фото)

Співачка підстригла чолку

Схоже, перший день весни надихнув Олю Полякову на метаморфози. Співачка, яка нещодавно поцілувалася з Настею Каменських, зважилася на зміну іміджу, при чому на досить несподівану – вона підстригла чолку!

Процесом артистка поділилася в Instastories і попросила підписників не повторювати цього вдома.

У декількох відео можна побачити, як Олі ріжуть чолку, а також реакцію старшої дочки – Маші Полякової. Та зазначила, що її мама тепер виглядає на 15 років.

Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

Ми згодні з Марією, адже чолка насправді молодить майже будь-кого. І Королеві ночі вона дуже личить.

До речі, днями Оля Полякова пофарбувала волосся своєї 15-річної доньки Маші. З легкої руки зіркової мами дівчинка із шатенки перетворилася на рудоволосу.

Ми також писали, що Оля Полякова прокоментувала рішення Тіни Кароль пропіаритися на їхньому скандалі .

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