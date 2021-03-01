"Не повторяйте дома": Оля Полякова кардинально сменила имидж к весне (фото)

Певица подстригла челку

Похоже, первый день весны вдохновил Олю Полякову на метаморфозы. Певица, которая недавно поцеловалась с Настей Каменских, решилась на смену имиджа, при чем на весьма неожиданную – она подстригла челку!

Процессом артистка поделилась в Instastories и попросила подписчиков не повторять этого дома.

В нескольких видео можно увидеть, как Оле режут челку, а также реакцию старшей дочери – Маши Поляковой. Та отметила, что ее мама теперь выглядит на 15 лет.

Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

Мы согласны с Марией, ведь челка на самом деле молодит почти любого. И Королеве ночи она к лицу.

Кстати, на днях Оля Полякова покрасила волосы своей 15-летней дочке Маше. С легкой руки звездной мамы девочка из шатенки превратилась в рыжеволосую.

Мы также писали, что Оля Полякова прокомментировала решение Тины Кароль пропиариться на их скандале.

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