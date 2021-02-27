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Алла Пугачова показала нову зачіску і процитувала Тіну Кароль (фото)

Сьогодні, 12:30

Невже артистка слухає пісні української зірки?

Алла Пугачова, яка нещодавно відписалась від Філіпа Кіркорова в Instagram, вирішила освіжитися і зробити нову зачіску. Примадонна похвалилася подовженим каре в своєму Instagram-акаунті. Але найдивніше, що в пості вона процитувала Тіну Кароль.

На свіжій фотографії Алла Борисівна зображена поряд із Мариною Юдашкіною. На артистці чорна блуза з відкритими плечима і штани у тонку смужку. Образ співачка доповнила широким ременем з великою пряжкою.

Марина Юдашкіна і Алла Пугачова
Марина Юдашкіна і Алла Пугачова
Фото: instagram.com/alla_orfey

"Справжні друзі, це величезний подарунок долі. Дякую, Господи, за те що дав можливість знайти "своїх" і заспокоїтися", – написала Пугачова.

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Варто зазначити, що Алла виглядає дуже молодо в такому образі. "Яка ж ви красуня", "Алла Борисівна, виглядаєте чудово!", "Слова з пісні нашої Тіни", – пишуть в коментарях користувачі мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль випустила міні-фільм "Найти своих" на три російськомовні пісні з нового альбому.

До речі, раніше шанувальники не впізнали Аллу Пугачову на новому відео з сином.

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