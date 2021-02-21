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Безстрашна Оля Полякова в одному купальнику стрибнула у сніг

Сьогодні, 11:47

Співачка показала, як проводить час в перервах між переглядами "Маски"

Оля Полякова, яка недавно поскаржилася, що в її квартирі на Печерську затопило стелі, показала, як проводить час в очікуванні нового ефіру шоу "Маска", де співачка бере участь у якості зоряного детектива.

В Instastories Полякова опублікувала коротке відео, зняте в момент її стрибка у сніг. На вулиці артистка була в одному купальнику.

Скріншот: instagram.com/stories/polyakovamusic

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Скріншот: instagram.com/stories/polyakovamusic
Скріншот: instagram.com/stories/polyakovamusic
Скріншот: instagram.com/stories/polyakovamusic

Не кожен наважиться вийти в мороз на вулицю напівроздягненим, не кажучи вже про те, щоб стрибнути в замет, як це зробила Оля Полякова.

До слова, мороз загрожує спазмом судин, що може призвести до обмороження. Про те, чи можна ходити босоніж по снігу і що про це думають лікарі, читайте тут.

Раніше ми писали, що Оля Полякова розповіла про особливий зв'язок з учасником шоу "Маска".

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