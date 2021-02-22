Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

У квартирі Олі Полякової трапилася серйозна аварія: "Подивіться, який жах"

Сьогодні, 11:21

В квартирі співачки обвалилася стеля

Зірковий детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Оля Полякова тільки недавно скаржилася, що в її квартирі тече дах, тепер же співачка показала, що в квартирі обвалилася стеля.

Відео Оля Полякова опублікувала в Instagram. Вона розповіла, що вчора весь день текла стеля, а сьогодні обвалилася, коли діти збиралися в школу.

(@Polyakovamusic)

Співачка зазначила, що не раз просила ЖЕК прибрати сніг з даху, але її прохання ігнорували.

"Подивіться, що твориться, люди! Подивіться, який жах!" – коментувала подію Полякова.

Співачка додала, що щомісяця платить близько 35 тисяч гривень за комунальні послуги і не розуміє, куди йдуть гроші.

Також у відео артистка показала, що стеля тече і в кімнаті її старшої дочки Маші.

"Стеля могла впасти вночі на голову моїй дитині", – сказала артистка.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

Раніше Оля Полякова потролила саму себе в прямому ефірі.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Безстрашна Оля Полякова в одному купальнику стрибнула у сніг Могилевська вручила Поляковій розкішний подарунок із золота (фото) Оля Полякова розповіла про особливий зв'язок із учасником шоу "Маска"
Оля Полякова
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Собчак решила оголиться перед 40-летием на Мальдивах
Собчак решила оголиться перед 40-летием на Мальдивах

Популярні статті

Сьогодні, 11:18Смачно

Як приготувати смачний хумус: 5 рецептів східної закуски

Сьогодні, 05:19Психо

Гороскоп на сьогодні 22 лютого: Близнюкам потрібно видихнути, а Раків чекає спокійний понеділок

Вчора, 13:41Зірково

Від "Міцного горішка" до "Гаррі Поттера": чим нам запам'ятався Алан Рікман

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 21-27 лютого: всі знаки зодіаку

Вчора, 06:19Психо

Гороскоп на сьогодні 21 лютого: Водолію потрібно розслабитися, а у Риб вдалий день

Вчора, 05:05Events

21 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

20 лютогоЗірково

Винник танцював з Каменських, а Данилко плакав: як пройшов п'ятий ефір шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Секрет розкрито: хто ховався в костюмі Кози на шоу "Маска"

20 лютогоЗірково

Учасниця "Маски" змусила плакати Андрія Данилка

20 лютогоЗірково

"Біль щохвилини": дочка Анастасії Заворотнюк опублікувала тривожний пост в Instagram

20 лютогоСмачно

Солодкий вікенд по-італійськи: 3 рецепти десертів

20 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 20 лютого: Овни займуться творчістю, а Тельці – тим, що приносить задоволення

19 лютогоЗдорово

Потужна магнітна буря почнеться 20 лютого: скільки днів триватиме і чим небезпечна

19 лютогоEvents

Красиві привітання з днем народження чоловікові в листівках, віршах і прозі

19 лютогоЗірково

Пам'яті легенди: як Карл Лагерфельд вплинув на світ моди

19 лютогоЗірково

Батьки покійної Фріске продають квартиру дочки. Покупець всіх здивує

Новини партнерів

Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Вчені виявили несподівану властивість кави
Вчені виявили несподівану властивість кави
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Алла Мазур показала детское фото и растрогала сеть
Врач назвала главный признак постковидного синдрома
Врач назвала главный признак постковидного синдрома
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира
Смакота 2020 року: 5 найкращих рецептів
Смакота 2020 року: 5 найкращих рецептів
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19
Врач описал портрет человека, рискующего умереть от COVID-19

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти