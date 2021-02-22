У квартирі Олі Полякової трапилася серйозна аварія: "Подивіться, який жах"
В квартирі співачки обвалилася стеля
Зірковий детектив шоу "Маска" на телеканалі "Україна" Оля Полякова тільки недавно скаржилася, що в її квартирі тече дах, тепер же співачка показала, що в квартирі обвалилася стеля.
Відео Оля Полякова опублікувала в Instagram. Вона розповіла, що вчора весь день текла стеля, а сьогодні обвалилася, коли діти збиралися в школу.
Співачка зазначила, що не раз просила ЖЕК прибрати сніг з даху, але її прохання ігнорували.
"Подивіться, що твориться, люди! Подивіться, який жах!" – коментувала подію Полякова.
Співачка додала, що щомісяця платить близько 35 тисяч гривень за комунальні послуги і не розуміє, куди йдуть гроші.
Також у відео артистка показала, що стеля тече і в кімнаті її старшої дочки Маші.
"Стеля могла впасти вночі на голову моїй дитині", – сказала артистка.
До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не саме, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.
Раніше Оля Полякова потролила саму себе в прямому ефірі.
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