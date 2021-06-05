Наташа Корольова пішла на МУЗ-ТВ тільки заради мами

Співачка з мамою зізналися, що вболівали за Світлану Лободу

Наташа Корольова з мамою Фото: instagram.com/muztv, instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова та її 75-річна мама Людмила Поривай позували минулого вечора на червоній доріжці премії "МУЗ-ТВ" в Москві. Обидві жінки зізналися, що прийшли підтримати Світлану Лободу. Її, до речі, в Мережі розкритикували за наряди.

Наташа прилетіла в Москву з Оренбурга, щоб зводити маму на премію. Про це вона розповіла під час відкриття "МУЗ-ТВ".

"Син зайнятий, чоловік готується, у нього прем'єра вистави. Тому сьогодні вигулюю маму", – повідомила журналістам Наташа Корольова.

Наташа Корольова з мамою Людмилою

Фото: instagram.com/stories/koroleva__star

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Для івенту співачка обрала коротку чорну сукню в горох і туфлі на підборах. Її мама вдягла білі штани і чорну блузу, теж у горох.

Наташа Корольова з мамою Людмилою

Фото: instagram.com/stories/koroleva__star

Наташа також поділилася коротким відео з червоної доріжки в своєму Instagram-профілі.

Фоловери Наташі Корольової, як завжди, не поскупилися на компліменти:

"Яка молодець, як любить маму"

"Мама молодець! Підтягнута і жива. Дай бог цій жінці здоров'я"

"Дві клоуни"

Скріншот: instagram.com/koroleva__star

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