Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Наташа Корольова пішла на МУЗ-ТВ тільки заради мами

Сьогодні, 19:00

Співачка з мамою зізналися, що вболівали за Світлану Лободу

Наташа Корольова з мамою
Наташа Корольова з мамою
Фото: instagram.com/muztv, instagram.com/koroleva__star

Наташа Корольова та її 75-річна мама Людмила Поривай позували минулого вечора на червоній доріжці премії "МУЗ-ТВ" в Москві. Обидві жінки зізналися, що прийшли підтримати Світлану Лободу. Її, до речі, в Мережі розкритикували за наряди.

Наташа прилетіла в Москву з Оренбурга, щоб зводити маму на премію. Про це вона розповіла під час відкриття "МУЗ-ТВ".

"Син зайнятий, чоловік готується, у нього прем'єра вистави. Тому сьогодні вигулюю маму", – повідомила журналістам Наташа Корольова.

Наташа Корольова з мамою Людмилою
Фото: instagram.com/stories/koroleva__star

Читайте також:
Чоловіка Наташі Корольової запідозрили в новому обмані

Для івенту співачка обрала коротку чорну сукню в горох і туфлі на підборах. Її мама вдягла білі штани і чорну блузу, теж у горох.

Наташа Корольова з мамою Людмилою
Фото: instagram.com/stories/koroleva__star

Наташа також поділилася коротким відео з червоної доріжки в своєму Instagram-профілі.

, (@Koroleva__star)

Фоловери Наташі Корольової, як завжди, не поскупилися на компліменти:

  • "Яка молодець, як любить маму"
  • "Мама молодець! Підтягнута і жива. Дай бог цій жінці здоров'я"
  • "Дві клоуни"
Скріншот: instagram.com/koroleva__star

Дивіться, який бюджет у зіркових сімей, в сюжеті:

Ми також писали, що Ольгу Бузову привезли в клітці на червону доріжку МУЗ-ТВ .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Ані Лорак не прийшла на премію МУЗ-ТВ, хоча була в номінації Філіп Кіркоров виїхав на сцену музичної премії в ковші (відео) Учасники Little Big Ілліч та Соня вперше з'явилися на публіці як пара (фото)
МУЗ-ТВ Наташа Корольова батьки зірок зіркові матусі
Реклама

Новини партнерів

Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кайли Дженнер в тесном бикини поделилась соблазнительными фото
Кензов в третий раз вступит в брак
Кензов в третий раз вступит в брак
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
Присмотритесь: это симптомы рака кишечника
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото
"Как кукла": нестареющая Пугачева на новом фото

Популярні статті

Сьогодні, 11:01Зірково

Барбарі Брильській – 80. Ми згадали найкращі ролі знаменитої польської актриси

Вчора, 19:57Зірково

Чоловіка Наташі Корольової запідозрили в новому обмані

Вчора, 17:46Психо

50 корисних звичок, щоб відчувати себе добре

Вчора, 16:03Смачно

Пиріг "Зебра" – рецепт на кефірі в духовці

Вчора, 13:50Смачно

Кускус – калорійна каша. З чим і коли її треба їсти без шкоди для здоров'я

Вчора, 13:22Психо

Краще промовчати: ТОП-6 жіночих фраз, які терміново потрібно забути

Вчора, 12:40Зірково

ТОП-5 незвичайних фактів про іменинницю Анджеліну Джолі. Такого ви точно не знали!

Вчора, 11:25Events

Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні

Вчора, 06:50Психо

Гороскоп на сьогодні 4 червня для всіх знаків зодіаку: Діви, приділіть вечір коханій людині!

3 червняПсихо

Які імена приносять успіх – підказка батькам

3 червняEvents

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

3 червняЗірково

Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві

3 червняСмачно

3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально

3 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 червня для всіх знаків зодіаку: Водолії, на вас чекає дуже активний день!

3 червняEvents

3 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

2 червняЗірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

Новини партнерів

Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Вакарчука любить вся Україна: а подивіться, де він живе
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Блюда из остатков картофельного пюре. Три рецепта
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Ротару избавляется от отеля в Крыму: взгляните на эти хоромы
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Хто народив двійнят Галкіна і Пугачової: онімієте
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Дорофеева похвасталась упругими формами в нижнем белье
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом
Владимир Дантес впервые показал их с Надей Дорофеевой дом

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти