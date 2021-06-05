Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Ані Лорак не прийшла на премію МУЗ-ТВ, хоча була в номінації

Сьогодні, 15:17

До цього співачка не пропускала жодної церемонію

Співачка Ані Лорак
Співачка Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/muztv

Співачка Ані Лорак не прийшла в цьому році на премію "МУЗ-ТВ", яка минулого вечора зі скандалом пройшла в Москві. Артистка ніколи раніше не пропускала церемонію, так як обов'язково була заявлена хоча б в одній номінації, а також виступала на сцені.

Та не в цьому році. Ані Лорак дала сольний концерт у цю п'ятницю, в той час як її колеги по шоу-бізнесу крокували червоною доріжкою "МУЗ-ТВ".

Замість відвідати премію "МУЗ-ТВ" Ані Лорак дала сольний концерт
Фото: instagram.com/anilorak

При цьому у квітні Лорак була присутня на вечері "МУЗ-ТВ", де також був Валерій Меладзе. Як ви вже здогадалися, на вчорашню премію він теж не прийшов.

У соцмережах це пов'язують зі скандалом навколо його брата – Костянтина Меладзе, якого, після слів Ані Лорак, звинувачують в домаганнях.

Читайте також:
Ольгу Бузову привезли в клітці на червону доріжку МУЗ-ТВ (відео)

Тим часом, Лорак була заявлена в номінації "Краще жіноче відео". У ній перемогла Світлана Лобода з кліпом "Куля-дура".

Раніше Ані Лорак не прийшла на іншу музичну премію в Москві – RU.TV. У Мережі вважають, що винен Меладзе – нібито продюсер "ВІА Гри" якось на це вплинув.

Дивіться в сюжеті, як пройшла премія Юна-2021:

Ми також писали, що Ані Лорак зізналася, скільки їй готові заплатити за відверту фотосесію .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Філіп Кіркоров виїхав на сцену музичної премії в ковші (відео) Учасники Little Big Ілліч та Соня вперше з'явилися на публіці як пара (фото) Накладні стегна і костюм Шакіри: два образи Лободи на премії МУЗ-ТВ, які не зрозуміли фанати (фото)
МУЗ-ТВ ані лорак
Реклама

Новини партнерів

Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
В Сети показали, как звезда "Папика" изменился за 30 лет
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!

Популярні статті

Сьогодні, 11:01Зірково

Барбарі Брильській – 80. Ми згадали найкращі ролі знаменитої польської актриси

Вчора, 19:57Зірково

Чоловіка Наташі Корольової запідозрили в новому обмані

Вчора, 17:46Психо

50 корисних звичок, щоб відчувати себе добре

Вчора, 16:03Смачно

Пиріг "Зебра" – рецепт на кефірі в духовці

Вчора, 13:50Смачно

Кускус – калорійна каша. З чим і коли її треба їсти без шкоди для здоров'я

Вчора, 13:22Психо

Краще промовчати: ТОП-6 жіночих фраз, які терміново потрібно забути

Вчора, 12:40Зірково

ТОП-5 незвичайних фактів про іменинницю Анджеліну Джолі. Такого ви точно не знали!

Вчора, 11:25Events

Коли День молоді-2021 в Україні: дата і вихідні

3 червняПсихо

Які імена приносять успіх – підказка батькам

3 червняEvents

Коли Івана Купала-2021: дата народного свята

3 червняЗірково

Впізнаєте Пугачову і Кіркорова на цьому знімку? З'явилося архівне фото пари на прогулянці в Києві

3 червняСмачно

3 рецепти оладок до сніданку і 7 правил, щоби приготувати їх ідеально

3 червняПсихо

Гороскоп на сьогодні 3 червня для всіх знаків зодіаку: Водолії, на вас чекає дуже активний день!

3 червняEvents

3 червня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

2 червняЗірково

Чому онука Алли Пугачової в сім'ї порівнюють з принцом Гаррі – зізнання Крістіни Орбакайте

2 червняЗірково

Пугачова і Галкін увійшли до списку найдорожчих знаменитостей: скільки вони отримують за корпоратив

Новини партнерів

Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
Потрясающая гольфистка и модель с шикарной фигурой
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Главный признак перенесенного КОВИДа: может, и Вы уже болели?
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Признание Милявской: В 90-е, Лолита изменяла Цекало с рэкетиром
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Стали известны подробности завещания принца Филиппа
Неожиданно умер 15-летний внук юмориста Филимонова
Неожиданно умер 15-летний внук юмориста Филимонова
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
"Натуральный блондин" не признал родного 11-летнего сына!
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти