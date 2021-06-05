Ані Лорак не прийшла на премію МУЗ-ТВ, хоча була в номінації
До цього співачка не пропускала жодної церемонію
Співачка Ані Лорак не прийшла в цьому році на премію "МУЗ-ТВ", яка минулого вечора зі скандалом пройшла в Москві. Артистка ніколи раніше не пропускала церемонію, так як обов'язково була заявлена хоча б в одній номінації, а також виступала на сцені.
Та не в цьому році. Ані Лорак дала сольний концерт у цю п'ятницю, в той час як її колеги по шоу-бізнесу крокували червоною доріжкою "МУЗ-ТВ".
При цьому у квітні Лорак була присутня на вечері "МУЗ-ТВ", де також був Валерій Меладзе. Як ви вже здогадалися, на вчорашню премію він теж не прийшов.
У соцмережах це пов'язують зі скандалом навколо його брата – Костянтина Меладзе, якого, після слів Ані Лорак, звинувачують в домаганнях.
Тим часом, Лорак була заявлена в номінації "Краще жіноче відео". У ній перемогла Світлана Лобода з кліпом "Куля-дура".
Раніше Ані Лорак не прийшла на іншу музичну премію в Москві – RU.TV. У Мережі вважають, що винен Меладзе – нібито продюсер "ВІА Гри" якось на це вплинув.
Дивіться в сюжеті, як пройшла премія Юна-2021:
Ми також писали, що Ані Лорак зізналася, скільки їй готові заплатити за відверту фотосесію .
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