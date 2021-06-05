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Накладні стегна і костюм Шакіри: два образи Лободи на премії МУЗ-ТВ, які не зрозуміли фанати (фото)

Сьогодні, 07:00

Співачка перемогла в номінації "Краще жіноче відео"

Світлана Лобода на премії МУЗ-ТВ
Світлана Лобода на премії МУЗ-ТВ
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Минулого вечора відбулася церемонія нагородження премії "МУЗ-ТВ", куди Олю Бузову привезли в клітці. Світлана Лобода заставила говорити про себе і фанатів і хейтерів. На червоній доріжці співачка з'явилася в червоному комбінезоні, який збентежив деяких її шанувальників, а на сцену вона вийшла у вбранні як у Шакіри.

В своєму Instagram-профілі LOBODA опублікувала відео, де продемонструвала лук для премії. Його Світлана доповнила туфлями на підборах, червоними очками і шикарними кучерями.

, LOBODA (@lobodaofficial)

Фоловери образ співачки не оцінили. Не всі, звичайно. Є й ті, кому аутфіт зірки припав до смаку.

  • "Ці штуки на боках..."
  • "А що за накладки такі на боках"
  • "Не подобається образ... шкода"
  • "Вона на себе з боку хоч дивилася. Наряд відстій"
  • "Коли ви виходите на доріжку, по тілу біжать мурашки"
Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

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Скріншот: instagram.com/lobodaofficial

Другий образ Світлани, в якому вона вийшла на сцену, хоча і викликав менший ажіотаж серед її фанів, але вже дуже нагадує стиль Шакіри.

, – (@muztv)

Скріншот: instagram.com/muztv

Світлана Лобода, до слова, здобула перемогу в номінації "Краще жіноче відео". Її конкурентками були Оля Бузова, Ані Лорак, Поліна Гагаріна, Клава Кока і Надя Дорофєєва з кліпом GORIT. Так, це те саме скандальне відео, де вона танцює на Майдані.

Дивіться, хто блищав на червоній доріжці Viva.Awards:

Раніше ми писали, що Світлана Лобода подала до суду на пластичного хурурга.

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