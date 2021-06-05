Накладні стегна і костюм Шакіри: два образи Лободи на премії МУЗ-ТВ, які не зрозуміли фанати (фото)
Співачка перемогла в номінації "Краще жіноче відео"
Минулого вечора відбулася церемонія нагородження премії "МУЗ-ТВ", куди Олю Бузову привезли в клітці. Світлана Лобода заставила говорити про себе і фанатів і хейтерів. На червоній доріжці співачка з'явилася в червоному комбінезоні, який збентежив деяких її шанувальників, а на сцену вона вийшла у вбранні як у Шакіри.
В своєму Instagram-профілі LOBODA опублікувала відео, де продемонструвала лук для премії. Його Світлана доповнила туфлями на підборах, червоними очками і шикарними кучерями.
Фоловери образ співачки не оцінили. Не всі, звичайно. Є й ті, кому аутфіт зірки припав до смаку.
- "Ці штуки на боках..."
- "А що за накладки такі на боках"
- "Не подобається образ... шкода"
- "Вона на себе з боку хоч дивилася. Наряд відстій"
- "Коли ви виходите на доріжку, по тілу біжать мурашки"
Другий образ Світлани, в якому вона вийшла на сцену, хоча і викликав менший ажіотаж серед її фанів, але вже дуже нагадує стиль Шакіри.
Світлана Лобода, до слова, здобула перемогу в номінації "Краще жіноче відео". Її конкурентками були Оля Бузова, Ані Лорак, Поліна Гагаріна, Клава Кока і Надя Дорофєєва з кліпом GORIT. Так, це те саме скандальне відео, де вона танцює на Майдані.
Дивіться, хто блищав на червоній доріжці Viva.Awards:
Раніше ми писали, що Світлана Лобода подала до суду на пластичного хурурга.
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