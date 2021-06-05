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Наташа Королева пошла на МУЗ-ТВ только ради мамы

Сегодня, 19:00

Певица с мамой признались, что болели за Светлану Лободу

Наташа Королева с мамой
Наташа Королева с мамой
Фото: instagram.com/muztv, instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева и ее 75-летняя мама Людмила Порывай позировали минувшим вечером на красной дорожке премии "МУЗ-ТВ" в Москве. Обе женщины признались, что пришли поддержать Светлану Лободу. Ее, кстати, в Сети раскритиковали за наряды.

Наташа прилетела в Москву из Оренбурга, чтобы сводить маму на премию. Об этом она рассказала во время открытия "МУЗ-ТВ".

"Сын занят, муж готовится, у него премьера спектакля. Поэтому сегодня выгуливаю маму", – сообщила журналистам Наташа Королева.

Наташа Королева с мамой Людмилой
Фото: instagram.com/stories/koroleva__star

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Для ивента певица выбрала короткое черное платье в горох и туфли на каблуках. Ее мама надела белые брюки и черную блузу, тоже в крупный горох.

Наташа Королева с мамой Людмилой
Фото: instagram.com/stories/koroleva__star

Наташа также поделилась коротким видео с красной дорожки в своем Instagram-профиле.

, (@koroleva__star)

Фолловеры Наташи королевой, как всегда, не поскупились на комплименты:

  • "Какая молодец, как любит маму"
  • "Мама молодец! Подтянутая и живая. Дай бог этой женщине здоровья"
  • "Две клоуны"
Скриншот: instagram.com/koroleva__star

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Мы также писали, что Ольгу Бузову привезли в клетке на красную дорожку МУЗ-ТВ.

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