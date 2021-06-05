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Учасники Little Big Ілліч та Соня вперше з'явилися на публіці як пара (фото)

Сьогодні, 08:32

Ілля Прусікін і Соня Таюрська поцілувалися на червоній доріжці премії "МУЗ ТВ"

Соня Таюрсбка та Ілля Прусікін на премії МУЗ-ТВ
Соня Таюрсбка та Ілля Прусікін на премії МУЗ-ТВ
Фото: instagram.com/littlebigband

Учасники групи Little Big Ілля Прусікін і Соня Таюрська, які нещодавно підтвердили свої стосунки, вперше вийшли у світ як пара. Вони відвідали музичну премію "МУЗ-ТВ" і спокійно собі цілувалися на червоній доріжці.

Для івенту обидва артиста обрали червоні вбрання. Приїхали на премію вони теж на червоному авто. Знімками Соня та Ілліч поділилися в Instagram-акаунті групи і своїх особистих. Один з фан-акаунтів Little Big опублікував відео, де закохані цілуються.

Ілля Прусікін і Соня Таюрська
Ілля Прусікін і Соня Таюрська
Фото: instagram.com/littlebigband

Ілля Прусікін і Соня Таюрська
Ілля Прусікін і Соня Таюрська
Фото: instagram.com/littlebigband

Ілля Прусікін і Соня Таюрська
Ілля Прусікін і Соня Таюрська
Фото: instagram.com/sonyatayurskaya

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, SONYA BABY (@sonya_tayurskaya_fan)

До слова, Little Big виграли в номінації "Кращій гурт", обійшовши фаворитів публіки – Artik & Asti. При цьому не всі шанувальники гурту схвалили їхню перемогу:

  • "А раніше я думав, що ви крута група"
  • "Колись rave гурт отримує якусь дичину від по-каналу"
  • "Однозначно ви варті!"
Скріншот: instagram.com/littlebigband
Скріншот: instagram.com/littlebigband

Раніше Ілля Прусікін був одружений на Ірині Смєлой. Вони розлучилися у 2020 році. У пари є спільний син, якому чотири роки. Соня Таюрська теж кілька років була у стосунках.

Дивіться сюжет про зірок, яких хотіли вижити з колективу:

Нагадаємо, що раніше екс-дружина Ілліча з Little Big записала відеозвернення. Всі думають, воно адресовано Соні Таюрскій.

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