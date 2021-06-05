Учасники Little Big Ілліч та Соня вперше з'явилися на публіці як пара (фото)
Ілля Прусікін і Соня Таюрська поцілувалися на червоній доріжці премії "МУЗ ТВ"
Учасники групи Little Big Ілля Прусікін і Соня Таюрська, які нещодавно підтвердили свої стосунки, вперше вийшли у світ як пара. Вони відвідали музичну премію "МУЗ-ТВ" і спокійно собі цілувалися на червоній доріжці.
Для івенту обидва артиста обрали червоні вбрання. Приїхали на премію вони теж на червоному авто. Знімками Соня та Ілліч поділилися в Instagram-акаунті групи і своїх особистих. Один з фан-акаунтів Little Big опублікував відео, де закохані цілуються.
До слова, Little Big виграли в номінації "Кращій гурт", обійшовши фаворитів публіки – Artik & Asti. При цьому не всі шанувальники гурту схвалили їхню перемогу:
- "А раніше я думав, що ви крута група"
- "Колись rave гурт отримує якусь дичину від по-каналу"
- "Однозначно ви варті!"
Раніше Ілля Прусікін був одружений на Ірині Смєлой. Вони розлучилися у 2020 році. У пари є спільний син, якому чотири роки. Соня Таюрська теж кілька років була у стосунках.
Дивіться сюжет про зірок, яких хотіли вижити з колективу:
Нагадаємо, що раніше екс-дружина Ілліча з Little Big записала відеозвернення. Всі думають, воно адресовано Соні Таюрскій.
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