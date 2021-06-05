Філіп Кіркоров виїхав на сцену музичної премії в ковші (відео)
Виступ поп-короля викликало бурхливе обговорення в соціальних мережах
Якби на "МУЗ-ТВ" давали нагороду за найефектнішу появу, переможцем точно став би Філіп Кіркоров. Минулого вечора співак виступив на шоу в рамках 18-ї премії і справив дуже різне враження на глядачів.
Нагадаємо, що до цього Ольгу Бузову привезли в клітці на червону доріжку "МУЗ-ТВ", що теж не менш ефектно. Та повернемося до Бедросовича.
На концерті Кіркоров виконав хіт "Ролекс", записаний разом з Давою (це той самий колишній Олі Бузової). Філіпа вивезли на спецтехніці – 54-річний виконавець сидів в ковші і, схоже, йому було весело.
Короткими відео з цим моментом гості "МУЗ-ТВ", а також організатори премії, поділилися на своїх сторінках в Instagram.
У соцмережах користувачі висловилися вельми негативно про номер поп-короля. Багатьом навіть соромно на це дивитися:
- "Що це було?"
- "Клоунада"
- "Роблять вони, а соромно мені"
- "Які смішні ці спроби Кіркорова бути в тренді"
Але ми відшукали кілька схвальних коментарів глядачів:
- "Афігенні виступили!"
- "Реально запалили. Молодці"
Зазначимо, що Філіпу Кіркорову минулого вечора вручили нагороду в номінації "За внесок у розвиток нового покоління артистів".
Дивіться в сюжеті, хто із зірок шоу-бізнесу тролить одне одного:
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