Філіп Кіркоров виїхав на сцену музичної премії в ковші (відео)

Виступ поп-короля викликало бурхливе обговорення в соціальних мережах

Філіп Кіркоров на сцені премії "МУЗ-ТВ" Фото: instagram.com/fkirkorov

Якби на "МУЗ-ТВ" давали нагороду за найефектнішу появу, переможцем точно став би Філіп Кіркоров. Минулого вечора співак виступив на шоу в рамках 18-ї премії і справив дуже різне враження на глядачів.

Нагадаємо, що до цього Ольгу Бузову привезли в клітці на червону доріжку "МУЗ-ТВ", що теж не менш ефектно. Та повернемося до Бедросовича.

На концерті Кіркоров виконав хіт "Ролекс", записаний разом з Давою (це той самий колишній Олі Бузової). Філіпа вивезли на спецтехніці – 54-річний виконавець сидів в ковші і, схоже, йому було весело.

Короткими відео з цим моментом гості "МУЗ-ТВ", а також організатори премії, поділилися на своїх сторінках в Instagram.

У соцмережах користувачі висловилися вельми негативно про номер поп-короля. Багатьом навіть соромно на це дивитися:

"Що це було?"

"Клоунада"

"Роблять вони, а соромно мені"

"Які смішні ці спроби Кіркорова бути в тренді"

Скріншот: instagram.com/muztv

Скріншот: instagram.com/muztv

Скріншот: instagram.com/muztv

Але ми відшукали кілька схвальних коментарів глядачів:

"Афігенні виступили!"

"Реально запалили. Молодці"

Скріншот: instagram.com/muztv

Скріншот: instagram.com/muztv

Зазначимо, що Філіпу Кіркорову минулого вечора вручили нагороду в номінації "За внесок у розвиток нового покоління артистів".

Дивіться в сюжеті, хто із зірок шоу-бізнесу тролить одне одного:

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