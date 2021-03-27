Наташа Корольова показала гарячу фігуру в прозорому леопарді: "Класний фотошоп"
Співачка приміряла сексуальний образ, але користувачам соцмережі знову щось не сподобалося
Ще вчора в Instagram обговорювали голі фото Олі Полякової, а сьогодні в центрі уваги Наташа Корольова. Напередодні артистка виклала в Instastories знімки з нової відвертої фотосесії. Корольова виглядає приголомшливо.
Для яскравих кадрів Наташу одягли в чорний боді з леопардовим принтом, який підкреслив форми співачки. Вона також позувала в атласному корсетному топі з об'ємними рукавами.
Образ 47-річної зірки доповнили яскравий макіяж з акцентом на очі і губи, а також рівно укладене волосся.
Шанувальники засипали Корольову компліментами, але знайшлися і ті, кому знімки знаменитості не сподобалися. "Фотошоп класний!", "Старушка", "Сама на себе не схожа, мало натуральності", – пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що раніше в Мережі розкритикували запальний танець мами Наташі Корольової .
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