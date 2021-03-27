Наташа Королева показала горячую фигуру в прозрачном леопарде: "Классный фотошоп"

Певица примерила сексуальный образ, но пользователям соцсети опять что-то не понравилось

Еще вчера в Instagram обсуждали полуобнаженные фото Оли Поляковой, а сегодня в центре внимания Наташа Королева. Накануне артистка выложила в Instastories снимки из новой откровенной фотосессии. Королева выглядит потрясающе.

Для ярких кадром Наташа одели в черный боди с леопардовым принтом, который подчеркнул формы певицы. Она также позировала в атласном корсетном топе с объемными рукавами.

Наташа Королева

Фото: instagram.com/stories/koroleva__star

Наташа Королева

Фото: instagram.com/stories/koroleva__star

Образ 47-летней звезды дополнили яркий макияж с акцентом на глаза и губы, а также ровно уложенные волосы.

Наташа Королева

Фото: instagram.com/stories/koroleva__star

Поклонники засыпали Королеву комплиментами, но нашлись и те, кому снимки знаменитости не понравились. "Фотошоп классный!", "Старушка", "Сама на себя не похожа, мало натуральности", – пишут в комментариях.

Напомним, что ранее в Сети раскритиковали зажигательный танец мамы Наташи Королевой.

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