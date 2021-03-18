Дельфін без русалки: 50-річний Тарзан влаштував стриптиз під легендарний хіт

Наташа Корольова оцінила нове відео чоловіка

Нещодавно син Наташі Корольової і Тарзана Архип переспівав всім відомий хіт мами "Дельфін і русалка". Під популярну пісню він вже встиг зтанцювати на пілоні разом зі своєю дівчиною. Тепер зірковий батько Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) зняв відео до пісні, яку співають син і дружина.

На опублікованому відео в Instagram чоловік Наташі Корольової з'являється в халаті, який потім ефектно скидає, щоб залишитися в плавках.

"Який то до болю знайомий сюжет ... Добре наодинці з океаном ...." – написав Тарзан.

Наташа Корольова вже встигла оцінити відео чоловіка.

"Оператор геній! Все одним кадром ", – написала співачка у коментарях.

Підписникам ролик сподобався, на відміну від попередньої публікації Тарзана.

"Красиво!", "Круто, тільки не вистачає русалки", "Як красиво син співає", "Аполлон в морі да під таку музику!" – написали фоловери.

Раніше мама Наташі Корольової звинуватила Малахова в зрадах Тарзана.

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