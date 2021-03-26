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"До Волочкової недалеко": Полякова розлютила соцмережі своїми голими фото

Сьогодні, 16:58

Співачка показала фігуру в купальнику і нарвалася на критику

Оля Полякова знову роздяглася. Нещодавно співачка опублікувала гаряче відео в TikTok, а тепер показала знімки з відпочинку, на яких позує в одному лише купальнику. Кадри оцінили не всі.

В Instagram-акаунті Полякова запостила серію фото з пляжу. На них Оля в золотистому бікіні хвалиться шикарними формами і стрункою фігурою.

Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Красуня з усіх боків", "Ну клас", "Є що показати", – оцінили фотографії зірки користувачі соцмережі.

Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Але не обійшлося й без хейтерів. Більшість не розуміє, навіщо Полякова роздягається, і пишуть, що "Краще б дітям допомогла, ніж жопу голу виставляла", "До Волочкової вже недалеко", "Мені подобається скромність, а у неї вона геть відсутня".

Оля Полякова
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Скріншот: facebook.com.segodnya.ua/ua

В Instastories артистка наочно показала, що більше переглядів набирають її голі фото, ніж важливі пости, як наприклад, її нещодавній – про благодійність. І пізніше запостила фото з дочками, на якому всі троє повністю закриті одягом.

Фото: instagram.com/stories/polyakovamusic

Нещодавно ми писали, що Оля Полякова потроллила Тіну Кароль і заспівала на концерті в її манері.

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