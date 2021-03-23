Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Леся Нікітюк в ліжку показала, що довше за річку Ніл (фото)

Сьогодні, 09:58

Ведуча опублікувала відверте фото з Єгипту

Леся Нікітюк, яка знялася в новому кліпі Насті Каменських, похвалилася своїми довгими ногами. Ведуча опублікувала фото в Instagram, зроблене в Єгипті, і поцікавилася у підписників: що довше за саму річку Ніл.

На фото Леся позує лежачи на ліжку. На ній чорна сукня і трендові босоніжки зі шнурівкою. Наряд вдало підкреслює довжину ніг Нікітюк.

Ведуча Леся Накітюк
Ведуча Леся Накітюк
Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Що найдовше в Єгипті після річки Ніл? Ваші варіанти?", – написала в пості зірка.

Читайте також:
Баттл довгоногих блондинок: Леся Нікітюк та Оля Полякова на Мальдівах (фото)

У коментарях фоловери Лесі Нікітюк відповіли одноголосно – це ноги ведучої. "Найдовше – це Лесин язик, ой, я хотіла написати ноги! Звичайно ноги", – пожартувала одна з користувачок соцмережі.

Раніше Леся Нікітюк пояснила, чому не прийматиме участь в "Холостячці". До слова, в першому сезоні шоу "Холостячка" брала участь акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Настя Івлеева повністю оголилася для Playboy: гарячі фото Міша Романова показала спокусливу фігуру в плащі на голе тіло: фото 51-річна Дженніфер Лопес приголомшила спортивною фігурою в купальнику (фото)
Леся Нікітюк фигура звезд
Реклама

Новини партнерів

Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Участница «Голосу країни» Мария Рак возмутила украинцев
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Супруга Кошевого взорвала сеть откровенным фото
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой

Популярні статті

Сьогодні, 10:36Смачно

Великий піст-2021: два рецепти супу-пюре з овочів

Сьогодні, 05:43Психо

Гороскоп на сьогодні 23 березня: у Овнів все відмінно з грошима, а Тельцям потрібно менше критикувати

Вчора, 18:35Смачно

Як приготувати смачні рогалики: 7 найкращих рецептів

Вчора, 17:17Зірково

"Євробачення-2021": букмекери назвали нового претендента на перемогу

Вчора, 15:12Психо

Загальний гороскоп на квітень 2021 року для всіх знаків зодіаку

Вчора, 14:20Зірково

Вагітна дружина Павліка поскаржилася на жахливий сервіс за кордоном

Вчора, 12:15Зірково

Оля Полякова роздяглася на камеру заради TikTok: гаряче відео

Вчора, 11:25Events

40 святих 2021: найсильніша молитва

Вчора, 06:10Фаново

Свято 40 святих: що можна і заборонено робити

Вчора, 05:23Психо

Гороскоп на сьогодні 22 березня: у Терезів закінчиться енергія, а Скорпіонам потрібно планувати

21 березняEvents

40 святих-2021: дата, прикмети, історія та значення свята

21 березняПсихо

Гороскоп на тиждень 21-27 березня: всі знаки зодіаку

21 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 21 березня: Овнам потрібно зайнятися творчістю, а на Тельців чекає напружений день

21 березняЗірково

Данилко приставав до Циклопа, а Носоріг вкрав Полякову: як пройшов дев'ятий випуск "Маски"

20 березняЗірково

На шоу "Маска" розсекретили Буряка

20 березняЗірково

На шоу "Маска" вперше виступив Ворон: яка зірка ховалася в цьому костюмі

Новини партнерів

Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
Короче говоря: самая стильная стрижка-2021
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Впервые. Украиноязычная песня набрала более 360 млн просмотров
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Журналистка, на изгибы которой игрок Юве залип во время матча
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть
Каменских станцевала тверк и дала советы, как похудеть
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Дочь королевы Елизаветы удивила беспорядком в своей гостиной
Утренние привычки богачей, которые вам не помешают
Утренние привычки богачей, которые вам не помешают
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти