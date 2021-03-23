Леся Нікітюк в ліжку показала, що довше за річку Ніл (фото)

Ведуча опублікувала відверте фото з Єгипту

Леся Нікітюк, яка знялася в новому кліпі Насті Каменських, похвалилася своїми довгими ногами. Ведуча опублікувала фото в Instagram, зроблене в Єгипті, і поцікавилася у підписників: що довше за саму річку Ніл.

На фото Леся позує лежачи на ліжку. На ній чорна сукня і трендові босоніжки зі шнурівкою. Наряд вдало підкреслює довжину ніг Нікітюк.

Ведуча Леся Накітюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Що найдовше в Єгипті після річки Ніл? Ваші варіанти?", – написала в пості зірка.

У коментарях фоловери Лесі Нікітюк відповіли одноголосно – це ноги ведучої. "Найдовше – це Лесин язик, ой, я хотіла написати ноги! Звичайно ноги", – пожартувала одна з користувачок соцмережі.

Раніше Леся Нікітюк пояснила, чому не прийматиме участь в "Холостячці". До слова, в першому сезоні шоу "Холостячка" брала участь акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Ксенія Мішина.

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