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35-річна Ірина Шейк показала себе в 20 років: Ще не знала, яке життя попереду (фото)

Сьогодні, 19:03

Модель опублікувала фото, зроблене в 2006 році

Сьогодні точно день архівних фото! Нещодавно ми писали про знімки Алли Пугачової, які були зроблені в 1999 році. А тепер 35-річна знаменита модель Ірина Шейк поділилася архівними фото, на якому їй 20 років. Знімок Шейк опублікувала в Instagram.

На фото Ірина позує в бікіні, імовірно, в Єманжелинську (Росія), звідки вона родом.

Ірина Шейк у 2006 році
Ірина Шейк у 2006 році
Фото: instagram.com/irinashayk

У коментарях багато шанувальників Ірини зазначили, що модель з тих пір зовсім не змінилася. Підписники бурхливо почали обговорювати Шейк: "Красуня", "Ще не знала про те, яке життя попереду", "Красива і тендітна, в кращому сенсі цього слова", "Ірина, фігура – вогонь, що ви їсте?"

Скріншот: Instagram

Ірина Шейк (справжнє прізвище – Шайхлісламова) – російська модель, яка вже давно проживає і працює в США. Вона з'являлася на обкладинках Glamour, Maxim, Allure, GQ, Numero, Vanity Fair, Grazia, Harper's Bazaar. Брала участь в показах Victoria's Secret. Обличчя брендів Intimissimi і L'Oreal Paris.

Ірина Шейк
Ірина Шейк
Фото: instagram.com/irinashayk

Нагадаємо, Ірина Шейк знялася в напівпрозорих нарядах від Chanel і Miu Miu для німецького Vogue.

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