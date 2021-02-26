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У Мережі розкритикували запальний танець мами Наташі Корольової : "Не ганьбіться"

Сьогодні, 10:51

Не всі оцінили танець мами співачки

Хоч недавню фотосесію мами Наташі Корольової і розкритикували , але Людмила Поривай не звертає уваги на негатив. Цього разу в Instagram вона вирішила поділитися відео, на якому танцює.

Мама артистки, якій нещодавно виповнилося 75 років, влаштувала запальні танці на курорті.

"Рух це життя ! Танцюємо і піднімаємо настрій! ", – підписала ролик Людмила Поривай.

Luda Poryvai (@mama_luda_star)

У Мережі по-різному поставилися до танців мами Наташі Корольової. Одні підписники прийшли в захват.

"Круто!", Скільки енергії "," Захоплююсь! "," Енергія – життя ", – написали фоловерів.

Інші ж не оцінили ролик.

"Який жах", "Не ганьбіть", "Смішарики", "Вік не приховаєш", – написали підписники.

Нагадаємо, нещодавно в Мережі маму Наташі Корольової порівняли з принцесою Фіоною з мультика "Шрек".

Раніше син Наташі Корольової станцював під пісню мами.

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