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Ребел Вілсон, яка схудла на 20 кг, блиснула фігурою в шкіряних штанах (фото)

Сьогодні, 12:37

Зірка "Відчайдушних шахрайок" і "Ідеального голосу" похвалилася фігурою

41-річна акторка Ребел Вілсон, яка схудла на 20 кілограмів, продемонструвала свою фігуру в обтислому вбранні.

Зірка "Відчайдушних шахрайок" наполегливо тренувалася і стежила за здоров'ям протягом усього минулого року і результат не змусив себе чекати. Тепер Ребел Вілсон, у якої майже 10 мільйонів підписників у Instagram, тепер активно ділиться з фанатами знімками своєї фігури.

Ребел Вілсон
Ребел Вілсон
Фото: instagram.com/rebelwilson

На фотографії в новому пості в Instagram, актриса позувала в шкіряних штанах і скороченому зеленому светрі з квадратним вирізом.

Скріншот Instagram

Зірка взула лофери та розпустила свої золоті локони.

Скріншот Instagram

Ребел Вілсон вирішила зробити 2020-й рік – роком здоров'я і присвятити його піклуванню про себе. Поки навколо бушувала пандемія, акторка часу не втрачала і регулярно займалася спортом, показуючи все в соцмережі. До речі, на цьому Ребел не зупиняється – ще в листопаді минулого року вона заявила, що планує скинути 75 кілограмів сумарно.

Раніше акторка розлучилася зі своїм красенем-бойфрендом.

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