Настя Каменських зізналася, як переживає смерть батька

Співачка вірить, що її тато в кращому місці

Наприкінці січня співачка Настя Каменських втратила свого батька. Тато артистки Олексій Йосипович помер на 82-му році життя. Через деякий час NK вперше заговорила про втрату і про те, як переживає смерть близької людини.

Настя вірить, що її батько знаходиться в кращому місці. "Він був уже в похилому віці і я точно знаю, що він пішов у кращий світ, що він мене підтримає і звідти, але це завжди дуже важко", – зізналася вона в інтерв'ю для програми "Світське життя", опублікованому в YouTube.

Настя Каменських з батьком Олексієм Фото: instagram.com/kamenskux

Каменських також розповіла, що останні місяці життя батька она дуже багато часу проводила разом із ним. За словами співачки, її батьки часто приїжджали до неї, щоб відпочити і подихати свіжим повітрям.

"Мама з татом часто приїжджали. У мене вдома можна подихати свіжим повітрям. У квартирі так не зможеш. А ще він мені говорив: "Мені взагалі все одно з ким ти будеш, хто буде твоїм чоловіком. Мені важливо, що ти закохалася шалено", – розповіла Настя.

Раніше Потап висловився про створення пісні, яку любив батько Насті Каменських.

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