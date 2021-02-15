Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Нікі Мінаж втратила батька – його на смерть збила машина

Сьогодні, 11:23

Роберту Маражу було 64 роки

Батько Нікі Мінаж, Роберт Мараж, помер в результаті нещасного випадку у віці 64 років. Чоловіка на смерть збила машина. Підозрюваний, який перебував за кермом авто, зник з місця події, його особа поки не встановлена.

До речі, в минулому році брат Нікі Мінаж був засуджений до 25 років в'язниці за згвалтування падчерки.

Поліція округу Нассау в Нью-Йорці стверджує, що батько виконавиці йшов по дорозі між Рослін-роуд та Рафф-авеню, коли його збила машина. Це сталося в п'ятницю ввечері, передає TMZ .

Нікі Мінаж з батьком
Фото: Instagram

Роберт Мараж був доставлений в місцеву лікарню, де помер від отриманих травм. Інцидент все ще розслідується, а сама Ніки поки не коментує те, що трапилося.

Читайте також:
Нікі Мінаж вийшла заміж за бойфренда-ґвалтівника

Наприкінці вересня минулого року Нікі Мінаж вперше стала мамою. Вона народила хлопчика від свого 42-річного чоловіка Кеннета Петті, за якого вона вийшла заміж в минулому році.

Нікі Мінаж і Кеннет Петті
Нікі Мінаж і Кеннет Петті
Фото: instagram.com/nickiminaj

Зазначимо, що Кеннет був засуджений за ненавмисне вбивство і числиться як сексуальний злочинець.

Раніше Нікі Мінаж вперше показала свою дитину.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
У Насті Каменських помер батько Ники Минаж уходит со сцены: подробности Зірка російського "Холостяка" на смерть збила людину: відео
ДТП нікі мінаж батьки зірок
Реклама

Новини партнерів

Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Мясо в сырной панировке: простой и интересный рецепт
Катерина Кухар у зеленому купальнику похизувалася струнким тілом
Катерина Кухар у зеленому купальнику похизувалася струнким тілом
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
"До утра не будем спать": Ани Лорак в Киеве встретилась с кумой
Гороскоп на 2021 год: время перемен и начало Великой мутации
Гороскоп на 2021 год: время перемен и начало Великой мутации

Популярні статті

Сьогодні, 11:13Фаново

Стрітення Господнє: чого не можна робити в цей день

Сьогодні, 11:08Смачно

Як приготувати гречку в мультиварці: 5 рецептів

Сьогодні, 10:14Events

Стрітення Господнє-2021: яскраві картинки, листівки і красиві привітання у віршах

Вчора, 19:02Модно

Два костюми і хіджаб: ТОП-3 вбрання Олени Зеленської в ОАЕ

Вчора, 16:42Зірково

"Люблю несамовито": Еллерт зізнався оголеній Мішиній в коханні

Вчора, 13:57Фаново

Стрітення Господнє у східних християн-2021: дата, традиції та прикмети

Вчора, 13:32Events

Привітання з 14 лютого: красиві листівки, найкращі побажання у прозі та віршах

Вчора, 08:29Events

Найкращі вітання з днем ангела Валентина: красиві картинки і побажання

Вчора, 07:17Психо

Гороскоп на тиждень 14-20 лютого: всі знаки зодіаку

13 лютогоФаново

Привітання з Днем святого Валентина: короткі вірші та найкращі валентинки

13 лютогоЗірково

Нікіта Добринін і Даша Квіткова дізналися стать своєї дитини: зворушливе відео

13 лютогоEvents

Місія здійсненна: як вибрати подарунок на День святого Валентина і не схибити

13 лютогоПсихо

Сумісність знаків зодіаку в коханні та шлюбі: хто кому підходить

13 лютогоПсихо

Гороскоп на сьогодні 13 лютого: у Овнів багато роботи, а Тельцям не можна лінуватися

12 лютогоСмачно

Як правильно варити яйця: різні способи

12 лютогоЗірково

Віктор Павлік на корпоративі виконав пісню забороненого в Україні російського виконавця: відео

Новини партнерів

Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Игра на выживание: беременной Фроловой отказали в медпомощи
Камалия ответила на упрек Поляковой, что она "здоровая"
Камалия ответила на упрек Поляковой, что она "здоровая"
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
"Гордость страны": зачем Ани Лорак вернулась в Киев
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
56-річна Маша Распутіна показала фігуру в купальнику
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
С обнаженной грудью: Деми Роуз соблазняет поклонников
Григорий Чапкис в реанимации
Григорий Чапкис в реанимации
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти