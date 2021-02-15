Нікі Мінаж втратила батька – його на смерть збила машина
Роберту Маражу було 64 роки
Батько Нікі Мінаж, Роберт Мараж, помер в результаті нещасного випадку у віці 64 років. Чоловіка на смерть збила машина. Підозрюваний, який перебував за кермом авто, зник з місця події, його особа поки не встановлена.
До речі, в минулому році брат Нікі Мінаж був засуджений до 25 років в'язниці за згвалтування падчерки.
Поліція округу Нассау в Нью-Йорці стверджує, що батько виконавиці йшов по дорозі між Рослін-роуд та Рафф-авеню, коли його збила машина. Це сталося в п'ятницю ввечері, передає TMZ .
Роберт Мараж був доставлений в місцеву лікарню, де помер від отриманих травм. Інцидент все ще розслідується, а сама Ніки поки не коментує те, що трапилося.
Читайте також:Нікі Мінаж вийшла заміж за бойфренда-ґвалтівника
Наприкінці вересня минулого року Нікі Мінаж вперше стала мамою. Вона народила хлопчика від свого 42-річного чоловіка Кеннета Петті, за якого вона вийшла заміж в минулому році.
Зазначимо, що Кеннет був засуджений за ненавмисне вбивство і числиться як сексуальний злочинець.
Раніше Нікі Мінаж вперше показала свою дитину.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше