Нікі Мінаж втратила батька – його на смерть збила машина

Роберту Маражу було 64 роки

Батько Нікі Мінаж, Роберт Мараж, помер в результаті нещасного випадку у віці 64 років. Чоловіка на смерть збила машина. Підозрюваний, який перебував за кермом авто, зник з місця події, його особа поки не встановлена.

До речі, в минулому році брат Нікі Мінаж був засуджений до 25 років в'язниці за згвалтування падчерки.

Поліція округу Нассау в Нью-Йорці стверджує, що батько виконавиці йшов по дорозі між Рослін-роуд та Рафф-авеню, коли його збила машина. Це сталося в п'ятницю ввечері, передає TMZ .

Нікі Мінаж з батьком

Фото: Instagram

Роберт Мараж був доставлений в місцеву лікарню, де помер від отриманих травм. Інцидент все ще розслідується, а сама Ніки поки не коментує те, що трапилося.

Наприкінці вересня минулого року Нікі Мінаж вперше стала мамою. Вона народила хлопчика від свого 42-річного чоловіка Кеннета Петті, за якого вона вийшла заміж в минулому році.

Нікі Мінаж і Кеннет Петті Фото: instagram.com/nickiminaj

Зазначимо, що Кеннет був засуджений за ненавмисне вбивство і числиться як сексуальний злочинець.

Раніше Нікі Мінаж вперше показала свою дитину.

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