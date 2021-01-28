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"Папа не встиг побачити прем'єру": Настя Каменських розчулила кадром з мамою з нового кліпу

Сьогодні, 15:30

Співачка назвала свою нову пісню "одою коханню"

Настя Каменських, яка нещодавно показала перше фото з мамою після смерті батька, поділилася з підписниками кадром зі зйомок свого нового кліпу. До Дня закоханих співачка готує прем'єру чуттєвого музичного відео на пісню "Почуття". Але найбільше, за словами артистки в Instagram, на прем'єру чекав її батько, адже в кліпі знялася мама Каменських.

"...тато не встиг побачити прем'єру. Спочатку я хотіла все скасувати, але потім зрозуміла, що випуск цієї особливої пісні – це найкращий спосіб висловити всю мою любов і вдячність йому", – написала співачка.

Артистка повідомила, що хотіла, щоб ця пісня стала подарунком для всіх закоханих.

Настя Каменських з мамою
Настя Каменських з мамою
Фото: instagram.com/kamenskux

"Почуття" подобалася татові, він любив її слухати та дуже чекав прем'єру. Подобалося, що в пісні розповідається про почуття дівчини, яка йде під вінець, про емоції батьків, які віддають свою дочку заміж. І мої батьки почувалися найщасливішими людьми, коли виходила заміж я. Але особливо тато чекав це відео, тому що в ньому знімалися мама", – написала співачка.

Прем'єра пісні "Почуття" відбудеться вже завтра, 29 січня.

"Я щаслива, що в нашій родині любов, близькість і подяка завжди були на першому місці! І тому мені було так важливо, щоб пісня прозвучала напередодні дня всіх закоханих. Я сподіваюся, що вона надихне кожного цінувати щасливі моменти з коханими. Не увтрачайте час, коли можете сказати "кохаю" і "спасибі" тим, хто вам дійсно дорогий", – поділилася Каменських.

Нещодавно Настя Каменських повторила своє дитяче фото.

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