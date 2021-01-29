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NK | Настя Каменських подякувала татові новою піснею (відео)

Сьогодні, 10:37

Співачка також представила зворушливий кліп

Настя Каменських, вона ж NK, презентувала нову пісню "Почуття". Співачка зізналася, що на цю прем'єру дуже чекав її батько, який помер кілька днів тому.

Композиція "Почуття" занурює слухачів в найзворушливіші моменти життя – перший поцілунок, пропозиція руки і серця та інші чарівні події. Це історія про почуття дівчини, яка йде під вінець, та емоції батьків, які віддають свою доньку заміж.

NK
NK
Фото: пресслужба

"Пісня "Почуття" – є для мене певною одою любові. Батьки з раннього дитинства вчили мене, що кохання – це найголовніше почуття на землі, та їх сповнені любові й пристрасті стосуник довжиною в життя – тому найкраще підтвердження", – розповіла Настя Каменських.

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Співачка хотіла зробити подарунок усім, хто закоханий і любить. Всім, чиє серце коли-небудь було сповнене цим прекрасним почуттям.

"Я щаслива, що росла в сім'ї, де важливу роль відігравали любов, близькість і вдячність одне одному. Тому мені так хотілося, щоб пісня прозвучала напередодні Дня всіх закоханих, як знак подяки моїм батькам за ті цінності, які вони мені прищепили", – каже NK.

Кліп на пісню "Почуття" зняв Леонід Колосовський. У ньому Каменських ділиться з шанувальниками емоційними моментами свого життя, показує підтримку і турботу близьких та рідних людей. Так, в момент душевної історії мами і доньки, глядачі побачать маму NK – співачку Лідію Каменських, яка підтримала ідею Насті знятися в кліпі.

Настя Каменських з мамою
Настя Каменських з мамою
Фото: instagram.com/kamenskux

Співачка зізналась – після всіх подій хотіла скасувати прем’єру композиції, проте вчасно зрозуміла, що цього робити не слід.

"По-перше – це єдине, як я можу подякувати своєму татові і сказати йому ще раз "Я тебе кохаю". А по-друге – мені хочеться, щоб всі зрозуміли, що кохання – це дійсно найважливіше почуття і, почувши пісню, обійняли – не важливо кого: чоловіка, дружину, дитину, батька, матір, – поділилась артистка у програмі "Ранок з Україною". – Так, у мене зараз важкий період, проте мій тато був дуже-дуже веселою людиною, і я точно знаю, якби він був зараз тут, то сказав би: "Не скасовуй! Тому що я хочу, щоб всі почули цю пісню". Вона йому дуже подобалась – він знав, що мама бере участь у зйомках кліпу. Дуже чекав побачити, але так сталось, що у Всесвіту були на це свої плани. Я знаю, що він все почує, побачить і завжди буде з нами".

Композиція "Почуття" увійде до нового альбому співачки, реліз якого запланований на весну 2021 року.

Нагадаємо, що раніше Селена Гомес заспівала іспанською вперше за 10 років і випустила містичний кліп.

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