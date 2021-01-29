Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

"Схожі": Алан Бадоєв опублікував рідкісне фото з татом

Сьогодні, 18:13

Кліпмейкер поділився з підписниками спільним селфі з татом

Режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв не так часто показує своїх близьких в соцмережах. Так що таким рідкісним знімках шанувальники дуже раді. Цього разу в Instagram режисер опублікував фото свого тата і зворушливо привітав його з днем народження.

Сьогодні татові Алана виповнюється 68 років. На честь такої події відомий кліпмейкер показав, як його тато виглядав в молодості, а також поділився спільним селфі. Бадоєв зізнався, що його тато для нього ментор і друг. Він дуже вдячний йому за підтримку.

Тато Алана Бадоєва в молодості
Тато Алана Бадоєва в молодості
Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з татом
Алан Бадоєв з татом
Фото: instagram.com/alanbadoev

"Він завжди мій маяк і укриття. Якщо я ставлю перед собою завдання, думаю про те, як батько б її вирішив. Якщо потрапляю в складне етичне становище, згадую поради тата. Люблю всією душею, мрію бути таким же багато в чому ", – написав Алан.

Підписники приєдналися до поздоровлень і побажали татові режисера здоров'я. Також фоловерів зазначили, що Алан дуже схожий на батька.

"Многая літа татові, ви дуже схожі", "Красиві", "Схожі","Який фактурний, кінематографічний тато", – написали в Мережі.

Раніше Алан Бадоєв розповів про особисте життя своєї дочки.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Музи Алана Бадоєва: дивимося найкращі кліпи улюбленців українського кліпмейкера "Як схожі": Віктор Павлік поділився рідкісним фото зі своєю мамою "Моя Лідочка": Настя Каменських показала миле фото з мамою і привітала її з днем народження
Алан Бадоєв батьки зірок
Реклама

Новини партнерів

Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Ани Лорак приехала в Киев и рассорила сеть
Новогодние фото жены Усика, которые вернут праздничное настроение
Новогодние фото жены Усика, которые вернут праздничное настроение
Голубовская - о том, чем хороша потеря обоняния при COVID-19
Голубовская - о том, чем хороша потеря обоняния при COVID-19
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления
Изысканный вариант любимого десерта. Секреты приготовления

Популярні статті

Сьогодні, 18:18Смачно

Як приготувати пунш: ТОП-5 рецептів зігрівального напою

Сьогодні, 10:46Зірково

Ікона Америки та великий оратор. Цитати Опри Вінфрі, які надихнуть вас в будь-якій ситуації

Сьогодні, 10:11Зірково

Оля Полякова та Наталя Могилевська ефектно "запалюють" на дні народженні у Кухар (відео)

Сьогодні, 05:02Психо

Гороскоп на 29 січня: Терезів чекає приємний вечір, а Скорпіонам потрібно усамітнитися

Вчора, 17:53Смачно

Рецепти десертів нашвидкоруч: кращі ідеї солодких страв

Вчора, 16:15Смачно

Як приготувати печінкові оладки: 7 простих рецептів

Вчора, 05:01Психо

Гороскоп на сьогодні 28 січня: Левам потрібен перепочинок, а Стрільців чекає стрімкий день

27 січняЗірково

"Він може стати овочем": син Алібасова про його стан

27 січняЗірково

У Позитива з "Время и Стекло" роман з Мішель Андраде. А як же дружина?

27 січняЗірково

Помер зірка серіалу "Молодіжка"

27 січняЗірково

Еллерт і Мішина чесно зізналися, що їх дико дратує одне в одному: відео

27 січняЗірково

"Дуже боляче": дочка Юлії Началової дала перше інтерв'ю після смерті мами

27 січняСмачно

Курага – в чому користь і як правильно вибрати сухофрукт

27 січняЗірково

"Найбільше щастя на світі": Анна Кошмал вперше показала свої фото під час вагітності

27 січняPR

Ірина Вишнетская – Senior Project Manager IT-індустрії

27 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 27 січня: Близнюки будуть рахувати прибуток, а Ракам будуть легко даватися переговори

Новини партнерів

Василий Лановой скончался от коронавируса: подробности
Василий Лановой скончался от коронавируса: подробности
Очень неожиданно: Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Очень неожиданно: Леонтьев показал жену, о которой мало кто знает
Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Ланового
Оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца Ланового
Эксклюзивное интервью со швейцарской певицей Мишель Шапа
Эксклюзивное интервью со швейцарской певицей Мишель Шапа
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Ванда Нара – невероятна! Только посмотрите на нее
Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Сломавшая позвоночник Лера Кудрявцева рассказала о самочувствии
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти