"Схожі": Алан Бадоєв опублікував рідкісне фото з татом

Кліпмейкер поділився з підписниками спільним селфі з татом

Режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв не так часто показує своїх близьких в соцмережах. Так що таким рідкісним знімках шанувальники дуже раді. Цього разу в Instagram режисер опублікував фото свого тата і зворушливо привітав його з днем народження.

Сьогодні татові Алана виповнюється 68 років. На честь такої події відомий кліпмейкер показав, як його тато виглядав в молодості, а також поділився спільним селфі. Бадоєв зізнався, що його тато для нього ментор і друг. Він дуже вдячний йому за підтримку.

Тато Алана Бадоєва в молодості Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоєв з татом Фото: instagram.com/alanbadoev

"Він завжди мій маяк і укриття. Якщо я ставлю перед собою завдання, думаю про те, як батько б її вирішив. Якщо потрапляю в складне етичне становище, згадую поради тата. Люблю всією душею, мрію бути таким же багато в чому ", – написав Алан.

Підписники приєдналися до поздоровлень і побажали татові режисера здоров'я. Також фоловерів зазначили, що Алан дуже схожий на батька.

"Многая літа татові, ви дуже схожі", "Красиві", "Схожі","Який фактурний, кінематографічний тато", – написали в Мережі.

Раніше Алан Бадоєв розповів про особисте життя своєї дочки.

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