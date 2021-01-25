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У Насті Каменських помер батько

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Олексію Жмуру був 81 рік

Помер батько Насті Каменських Олексій Йосипович Жмур. Про це сьогодні, 25 січня, на своїй сторінці в Instagram повідомила сама артистка, опублікувавши зворушливе відео з татом. Йому був 81 рік.

"Я любима пап... Завжди була любима тобою, а тепер своїм чоловіком! Я пам'ятаю, що любов найголовніше! Ти мене навчив любити і я навчу своїх дітей! Спасибі, що був моїм татом! Найдобрішим, найвеселішим, турботливим, цікавим, розумним, мудрим і сильним! Будь ласка, приходь до мене частіше у снах. Я люблю тебе, тату!" – написала Настя в описі до відео.

NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

У коментарях до посту Насті висловили свої співчуття її колеги і друзі.

Відомо, що в молодості Олексій Йосипович Жмур був капітаном збірної "Динамо" з волейболу, а пізніше став концертним директором хору імені Г. Г. Верьовки.

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