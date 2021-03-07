Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Настя Каменских призналась, как переживает смерть отца

Сегодня, 19:03

Певица верит, что ее отец в лучшем месте

В конце января певица Настя Каменских потеряла своего отца. Папа артистки Алексей Иосифович скончался на 82-м году жизни. Спустя время NK впервые заговорила о потере и о том, как переживает кончину близкого человека.

Настя верит, что ее отец находится в лучшем месте. "Он был уже пожилым человеком и я точно знаю, что он ушел в лучший мир, что он меня поддержит и оттуда, но это всегда очень трудно", – призналась она в интервью для программы "Светская жизнь", опубликованном в YouTube.

Настя Каменских с отцом Алексеем
Настя Каменских с отцом Алексеем
Фото: instagram.com/kamenskux

Каменских также рассказала, что последние месяцы жизни папы она очень много времени проводила вместе с ним. По словам певицы, ее родители часто приезжали к ней, чтобы отдохнуть и подышать свежим воздухом.

Читайте также:
NK | Настя Каменских поблагодарила папу новой песней (видео)

"Мама с папой часто приезжали. У меня дома можно подышать свежим воздухом. В квартире так не сможешь. А еще он мне говорил: "Мне вообще все равно с кем ты будешь, кто будет твоим мужем. Мне важно, что ты влюбилась безумно", – рассказала Настя.

Ранее Потап высказался о создании песни, которую любил отец Насти Каменских.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Ники Минаж потеряла отца - его насмерть сбила машина "Похожи": Алан Бадоев опубликовал редкое фото с папой "Папа не успел увидеть премьеру": Настя Каменских растрогала кадром с мамой из нового клипа
Настя Каменских NK родители звезд
Реклама

Новости партнеров

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
В сети показали, как выглядят элитные особняки двух звездных пар
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Ксения Мишина позировала в откровенном купальнике на пальме
Як виглядає чоловік та діти Марічки Падалко
Як виглядає чоловік та діти Марічки Падалко

Популярные статьи

Сегодня, 15:29Фаново

Стихи на 8 Марта: короткие и оригинальные смс

Сегодня, 10:21Events

Яркие открытки с 8 Марта-2021: поздравления, стихи и картинки

Вчера, 22:57Звездно

Роза на шоу "Маска" оказалась известной певицей (видео)

Вчера, 21:21Звездно

На шоу "Маска" раскрыли Махаона, который всех довел до бешенства

Вчера, 13:04Вкусно

Как приготовить салат "Фиалки" на 8 Марта

Вчера, 07:10Events

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

5 мартаЗвездно

Александр Пономарев рассказал, как скрывал от Винника и DZIDZIO свое участие в "Маске"

5 мартаВкусно

Салат "Мимоза": классический рецепт на 8 Марта с сардинами

5 мартаEvents

Поздравления с 8 Марта: картинки, открытки и стихи

5 мартаЗвездно

Ани Лорак впервые появилась на публике вместе с бывшим мужем после развода: фото

5 мартаЗвездно

8 фильмов о сильных женщинах, которые вдохновляют

5 мартаВкусно

Начинки для блинов: 5 сладких вариантов на Масленицу

5 мартаВкусно

Рецепт на 8 Марта: торт "Наполеон" с заварным кремом

5 мартаФаново

Поздравления с наступающим 8 Марта: красивые стихи и SMS

5 мартаЗвездно

"А тебе по**й": DOROFEEVA выпустила матерный трек о безответной любви

5 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 5 марта: Близнецов ждет сюрприз, а Львам стоит задуматься

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Бисквитный торт с лимоном: ароматный десерт к чаю
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Участники популярных украинских шоу, сменившие пол: фото
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Голливудская актриса Тильда Суинтон призналась, что она квир
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Гормональное выпадение волос у женщин: как это предотвратить
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Знайшовся розкішний маєток Лілії Ребрик
Знайшовся розкішний маєток Лілії Ребрик

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять