"Вона особлива": Потап про створення пісні, яку любив батько Насті Каменських

Потап підтримав свою дружину після прем'єри і зворушив зізнанням

Продюсер і репер Потап поділився деталями створення нової пісні Насті Каменських "Почуття", кліп на яку вийшов після смерті її батька. Артистка зізнавалася, що її тато дуже чекав прем'єри, адже в ньому знялася її мама. Виявилося, що трек, що розповідає про емоції батьків дівчини, яка виходить заміж, писався не з першого разу.

"Ще до "Почуття" я написав три інші пісні, але жодна мені не подобалась. І ось коли ми з Настею, вдома, на нашій house-студії слухали напрацьовки, ми вирішили : "Давай почнемо з самого початку" І Настя сіла за фоно і ми майже одразу написали приспів і нарешті він був "той самий", ніби він існував завжди і ми подивились один на одного і сказали "Так, це те, що ми шукали!", – написав Потап українською мовою в Instagram.

Потап і Настя Каменських Фото: instagram.com/realpotap

Потап відзначив, що Настя Каменських додає в цей трек неймовірне жіночне чарівництво і він любить створювати з нею пісні.

"Все стає особливим, все стає осяяне почуттями. Як і ця пісня. Вона особлива. Я мрію, щоби під неї танцювали "перший танок" на весіллях, я хочу, щоб цю пісню співали на ювілеях кохання і в караоке. Я хочу, щоб чоловіки не забували дарувати своїм коханим подарунки, але пам’ятали, що "почуття – найкраща із прикрас", – поділився Потап.

Настя Каменських в кліпі "Почуття" Фото: Скріншот з YouTube

І на завершення до зворушливого посту Потап дуже мило зізнався дружині в коханні:

"Сонечко я тебе дуже люблю, ти – неймовірна", – написав репер.

Дивіться кліп на пісню "Почуття":

Раніше Потап похвалився подарунком від Насті Каменських.

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