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Надя Дорофєєва відсвяткувала Великдень у селі з переможцем Голосу країни

Сьогодні, 17:47

Співачка відвідала Сергія Лазановського в Попельниках Івано-Франківської області

Переможцем вокального проєкту "Голос країни-11" став Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої. Співачка та її чоловік Володимир Дантес вирушили в село Попельники, де живе Сергій, щоб разом з ним та його родиною відсвяткувати Великдень.

Фотографіями з поїздки Надя і Вова ділилися в сториз. Дорофєєва вдягла в дорогу довгу сукню в квітковий принт і світшот, а взула – кеди.

Фото: instagram.com/stories/vladimirdantes

Гостей з Києва зустріли розкішним столом з величезною кількістю страв, а місцеві шанувальники Наді прийшли привітати її та сфотографуватися із зіркою.

Фото: instagram.com/stories/vladimirdantes

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Фото: instagram.com/stories/vladimirdantes

"Друзі, ми просто приїхали до Сергія в Попельники. І це просто "трохи, на один зубок", щоб так, не наїстися", – пожартував у сториз Володимир Дантес.

Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Нещодавно ми розповідали, що відомо про Сергія Лазановського, який став переможцем "Голосу країни-11".

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