Як Сергій Лазановський підкорив "Голос країни-11": що відомо про переможця
Цього року переможцем вокального талант-шоу став учасник команди Наді Дорофєєвої – Сергій Лазановський. Розповідаємо, що відомо про нього
Переможцем одинадцятого сезону проекту "Голос країни" став 25-річний Сергій Лазановський. Він отримає квартиру в Києві і можливість виступити на музичному фестивалі Atlas Weekend цього року.
Взяти участь в талант-шоу він мріяв давно, але зважився спробувати сили тільки в цьому сезоні. Розповідаємо історію успіху актора з Івано-Франківська, якому вдалося здійснити свою мрію.
Сергій народився в селі Попельники Івано-Франківської області. Любов до музики прищепили йому мама, яка завжди вірила в талант сина.
Мало хто знає, але переможець "Голосу країни" міг стати фармацевтом. Однак, коли прийшов час вступати до медичного – Сергій вирішив прислухатися до свого внутрішнього голосу і подав документи в Інститут мистецтва, на кафедру сценічної майстерності.
Як він зізнався в одному зі своїх інтерв'ю, близькі спочатку не схвалили такий його вибір. Особливо бабуся, яка бачила онука фармацевтом. Коли ж на перших курсах Лазановський став підробляти ведучим на весіллях, то бабуся прийняла вибір онука і заспокоїлася, що все-таки заробіток є.
Після закінчення навчання Сергій отримав роботу в Івано-Франківському драматичному театрі. Також був телеведучим на телеканалі UA: Карпати. Паралельно викладав на музичній кафедрі в Університеті Короля Данила, працював викладачем телекласса й іноді підробляв ведучим свят.
Сергій давно мріяв стати учасником "Голосу країни" і в цьому сезоні вирішив спробувати свої сили. Він успішно пройшов всі кастинги і хотів потрапити до команди Тіни Кароль. Але як зізнався в одному зі своїх інтерв'ю, так як він виступав в останній день "сліпих прослуховувань", то всі місця в команді Тіни були зайняті. Першою до нього повернулася Надя Дорофєєва, тому він вибрав саме її.
Про свій вибір Сергій не пошкодував.
Варто зазначити, що Сергій раніше вибув з шоу на етапі нокаутів, однак, згідно за новими правилами, глядачі могли проголосувати за повернення будь-якого учасника, що вибув з шоу. Вокалісту пощастило, і він не просто повернувся на проєкт, а й став його переможцем!
Пропонуємо переглянути кращі виступи переможця "Голосу країни -11":
Сергій Лазановський – You Are The Reason
DOROFEEVA feat Лазановський Сергій – "Два кольори"
Сергій Лазановський – "Черемшина"
Сергій Лазановський – "Люди"
Раніше ми розповідали, що Тіна Кароль пішла з Голосу країни.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше