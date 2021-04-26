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Як Сергій Лазановський підкорив "Голос країни-11": що відомо про переможця

Сьогодні, 12:19

Цього року переможцем вокального талант-шоу став учасник команди Наді Дорофєєвої – Сергій Лазановський. Розповідаємо, що відомо про нього

Переможцем одинадцятого сезону проекту "Голос країни" став 25-річний Сергій Лазановський. Він отримає квартиру в Києві і можливість виступити на музичному фестивалі Atlas Weekend цього року.

Взяти участь в талант-шоу він мріяв давно, але зважився спробувати сили тільки в цьому сезоні. Розповідаємо історію успіху актора з Івано-Франківська, якому вдалося здійснити свою мрію.

Сергій народився в селі Попельники Івано-Франківської області. Любов до музики прищепили йому мама, яка завжди вірила в талант сина.

Сергій Лазановський
Сергій Лазановський
Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/

Мало хто знає, але переможець "Голосу країни" міг стати фармацевтом. Однак, коли прийшов час вступати до медичного – Сергій вирішив прислухатися до свого внутрішнього голосу і подав документи в Інститут мистецтва, на кафедру сценічної майстерності.

Як він зізнався в одному зі своїх інтерв'ю, близькі спочатку не схвалили такий його вибір. Особливо бабуся, яка бачила онука фармацевтом. Коли ж на перших курсах Лазановський став підробляти ведучим на весіллях, то бабуся прийняла вибір онука і заспокоїлася, що все-таки заробіток є.

Сергій Лазановський
Сергій Лазановський
Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/

Після закінчення навчання Сергій отримав роботу в Івано-Франківському драматичному театрі. Також був телеведучим на телеканалі UA: Карпати. Паралельно викладав на музичній кафедрі в Університеті Короля Данила, працював викладачем телекласса й іноді підробляв ведучим свят.

Сергій давно мріяв стати учасником "Голосу країни" і в цьому сезоні вирішив спробувати свої сили. Він успішно пройшов всі кастинги і хотів потрапити до команди Тіни Кароль. Але як зізнався в одному зі своїх інтерв'ю, так як він виступав в останній день "сліпих прослуховувань", то всі місця в команді Тіни були зайняті. Першою до нього повернулася Надя Дорофєєва, тому він вибрав саме її.

Сергій Лазановський і Надя Дорофєєва
Сергій Лазановський і Надя Дорофєєва
Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/

Про свій вибір Сергій не пошкодував.

"Я відчув велике тепло і любов від неї, тому мій вибір був однозначним. Про це не пошкодував жодного разу! Це тренер, про який реально можна мріяти", – сказав Лазановський.

Варто зазначити, що Сергій раніше вибув з шоу на етапі нокаутів, однак, згідно за новими правилами, глядачі могли проголосувати за повернення будь-якого учасника, що вибув з шоу. Вокалісту пощастило, і він не просто повернувся на проєкт, а й став його переможцем!

Пропонуємо переглянути кращі виступи переможця "Голосу країни -11":

Сергій Лазановський – You Are The Reason

DOROFEEVA feat Лазановський Сергій – "Два кольори"

Сергій Лазановський – "Черемшина"

Сергій Лазановський – "Люди"

Раніше ми розповідали, що Тіна Кароль пішла з Голосу країни.

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Джерело: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi/
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