Голос країни-11: хто став переможцем шоу (відео)

За перемогу у вокальному проєкті боролись чотири потужних вокаліста – Тьома Паучек, Сергій Нейчев, Юлія Тимочко та Сергій Лазановський

Переможцем одинадцятого сезону проєкту "Голос країни" став 25-річний Сергій Лазановський з команди Наді Дорофєєвої. Він отримає квартиру в Києві і можливість виступити на музичному фестивалі Atlas Weekend цього року.

Зазначимо, що Сергій раніше вибув з шоу на етапі нокаутів, однак, згідно з новими правилами, глядачі могли проголосувати за повернення будь-якого учасника, що вибув з шоу. Вокалісту пощастило, і він не просто повернувся на проєкт, а й став його переможцем!

Сергій Лазановський Фото: instagram.com/goloskrainy_official

Крім Сергія у фіналі шоу за перемогу боролися Тьома Паучек (команда MONATIK), Сергій Нейчев (команда Олега Винника) і Юлія Тимочко (команда Тіни Кароль).

Фінал проєкту проходив у три етапи, в кожному з яких шоу залишав один учасник. Таким чином, на першому етапі вибув Сергій Нейчев, на другому – Тьома Паучек. У суперфіналі, де учасники співали ті пісні, які вони виконували на "сліпих прослуховуваннях", залишилися Сергій Лазановський і Юлія Тимочко.

Сергій Лазановсьский виконав пісню You Are The Reason співака Calum Scott.

