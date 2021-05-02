Надя Дорофеева отпраздновала Пасху в селе с победителем Голосу країни

Певица навестила Сергея Лазановского в Попельниках Ивано-Франковской области

Победителем вокального проекта "Голос країни-11" стал Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. Певица и ее муж Владимир Дантес отправилась в село Попельники, где живет Сергей, чтобы вместе с ним и его семьей отпраздновать Пасху.

Фотографиями из поездки Надя и Вова делились в сторис. Дорофеева надела в дорогу длинное платье в цветочный принт и свитшот, а обула – кеды.

Фото: instagram.com/stories/vladimirdantes

Гостей из Киева встретили шикарным столом с огромным количеством блюд, а местные поклонники Нади пришли поприветствовать ее и сфотографироваться со звездой.

Фото: instagram.com/stories/vladimirdantes

Фото: instagram.com/stories/vladimirdantes

"Друзья, мы просто приехали к Сергею в Попельники. И это просто "немного, на один зубок", чтобы так, не наесться", – пошутил в сторис Владимир Дантес.

Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Недавно мы рассказывали, что известно о Сергее Лазановском, который выиграл в "Голосі країни-11".

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