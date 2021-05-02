Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Надя Дорофеева отпраздновала Пасху в селе с победителем Голосу країни

Сегодня, 17:47

Певица навестила Сергея Лазановского в Попельниках Ивано-Франковской области

Победителем вокального проекта "Голос країни-11" стал Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой. Певица и ее муж Владимир Дантес отправилась в село Попельники, где живет Сергей, чтобы вместе с ним и его семьей отпраздновать Пасху.

Фотографиями из поездки Надя и Вова делились в сторис. Дорофеева надела в дорогу длинное платье в цветочный принт и свитшот, а обула – кеды.

Фото: instagram.com/stories/vladimirdantes

Гостей из Киева встретили шикарным столом с огромным количеством блюд, а местные поклонники Нади пришли поприветствовать ее и сфотографироваться со звездой.

Фото: instagram.com/stories/vladimirdantes

Читайте также:
Тина Кароль ушла из шоу Голос країни: кому завещала кресло певица

Фото: instagram.com/stories/vladimirdantes

"Друзья, мы просто приехали к Сергею в Попельники. И это просто "немного, на один зубок", чтобы так, не наесться", – пошутил в сторис Владимир Дантес.

Фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi

Недавно мы рассказывали, что известно о Сергее Лазановском, который выиграл в "Голосі країни-11".

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Лобода и Лорак пришли на российское МУЗ-ТВ. Дорофеева с ними в номинации Лучшее женское видео Надя Дорофеева потроллила саму себя в юности: Что это такое? Дорофеева объяснила, почему у них с Дантесом нет детей: Это не из-за карьеры
Надя Дорофеева Голос країни 11
Реклама

Новости партнеров

«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака
Завсегдатаи спиртных заведений: самые пьющие знаки зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 10:46Фаново

С Пасхой-2021: короткие поздравления в стихах

Сегодня, 10:25Фаново

Пасха-2021: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Сегодня, 06:51Психо

Гороскоп на сегодня 2 мая для всех знаков зодиака: Тельцы, вы будете на высоте!

Сегодня, 03:10Фаново

Поздравления с Пасхой-2021: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Вчера, 20:50Events

Пасха-2021: ритуалы, обряды, заговоры на здоровье и благополучие

Вчера, 13:59Фаново

Поздравления с наступающей Пасхой-2021 в открытках и стихах

Вчера, 13:28Звездно

Замена Лорак? Филипп Киркоров признался в любви MARUV

Вчера, 13:15No Stress

Куда поехать на майские праздники под Киевом – экскурс красивыми местами

Вчера, 11:58Фаново

Что святить на Пасху: список разрешенных продуктов

Вчера, 10:19Вкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

Вчера, 09:10Блог

Как приготовить дома действительно вкусный кофе — 7 важных моментов

Вчера, 07:00Фаново

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

30 апреляФаново

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

30 апреляФаново

Поздравления с наступающими майскими праздниками в прозе, картинки и открытки

30 апреляЗвездно

Полякова вступилась за Лорак и заявила, что Константин Меладзе тоже предлагал ей интим

30 апреляВкусно

Лаваш с сыром на костре – 5 вариантов для пикника

Новости партнеров

Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Так внуки скрывают свою неприязнь к бабушке: 5 фраз
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
Что помогло Бабкиной пережить многочисленные измены мужа
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
"Бедные олигархи": Певцов дал совет чиновникам Минтруда
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Женился трижды с Настей: признание Потапа
Злата Огневич попала в громкий скандал
Злата Огневич попала в громкий скандал

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять