Лобода і Лорак прийшли на російське МУЗ-ТВ, а Дорофєєву номінували за кліп

Напередодні музичної премії в Москві відбувся гала-вечерю, де зібралися всі зірки шоу-бізнесу

Напередодні російські зірки зібралися на гала-вечері "МУЗ-ТВ", де оголосили номінантів музичної премії. Серед них були дві українські співачки – Світлана Лобода та Ані Лорак, яка натякнула, що Меладзе пропонував їй інтим, а ще одна, хоч і не була в Москві, та потрапила в номінацію.

Лобода прийшла на вечірку в вінілових штанях і золотому гольфі буз рукавів.

Фото: instagram.com/muztv

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Ані Лорак теж обрала чорні штани, які одягла разом із укороченим лонгслівом від Balmain з загостреними плечима.

Фото: instagram.com/muztv

Обидві співачки, які живуть і будують кар'єру в Росії, потрапили в номінацію "Краще жіноче відео". Конкуренцію їм склала Надя Дорофєєва та її кліп GORIT, той самий, скандальний, в якому співачка танцює на Майдані.

Скріншот: premia.muz-tv.ru/voting

Нагадаємо, що в 2019 році на премії "МУЗ-ТВ" крім Лободи і Лорак були Макс Барських з Мішею Романовою, ALEKSEEV та інші українські селебрітіс. У минулому році премію скасували через коронавірус, а в 2021-му церемонія знову відбудеться.

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