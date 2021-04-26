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Тіна Кароль покинула шоу Голос країни: що сталося

Сьогодні, 08:38

Поп-зірка займала крісло тренера вокального проєкту цілих вісім років. Її підопічні перемагали у шоу п'ять разів

Відома українська співачка Тіна Кароль під час останнього прямого ефіру вокального шоу "Голос країни-11" засмутила прихильників заявою: артистка заявила, що це її останній сезон на проекті. Кароль побажала віддати своє місце Юлії Саніній – фронтвумен гурту The Hardkiss.

"Це мій останній сезон. Я дуже вдячна "Голосу країни". І дякую всім, хто довірив свою долю команді Тіни Кароль. Люблю кожного, хто торкався цього проєкту. Якщо так можна, то я б із задоволенням віддала своє крісло Юлії Саніній", – сказала Тіна.

Співачка Тіна Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що Тіна Кароль займала крісло тренера "Голосу країни" вісім років і п'ять разів підопічні артистки перемагали на цьому вокальному шоу.

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До речі, вчора, 25 квітня відбувся останній прямий ефір вокального шоу "Голос країни-11". Глядачі проєкту завдяки голосуванню вибрали переможця серед чотирьох суперфіналістів: ним став 25-річний Сергій Лазановский з команди Наді Дорофєєвої. Він отримає квартиру в Києві і можливість виступити цьогоріч на музичному фестивалі Atlas Weekend.

Нагадаємо, Євгенія Власова представила свою пісню на проєкті "Голос країни-11".

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Тіна Кароль Голос країни 11
Джерело: Сьогодні
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