Дорофєєва пояснила, чому у них з Дантесом немає дітей: Це не через кар'єру

Багато шанувальників впевнені, що артистка ще не народила дитину через те, що активно розвиває сольну кар'єру

Багато шанувальників Наді Дорофєєвої, у якої сьогодні день народження, впевнені, що з початком сольної кар'єри артистки сім'я відійде на другий план і вона ще не скоро стане мамою.

В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" Надя пояснила, що зовсім не кар'єра є причиною того, що у них з Дантесом ще немає спадкоємців.

"Ніколи мене кар'єра не зупиняла в цьому питанні. Чомусь так думають, що через кар'єру. Ні! Не через кар'єру, а саме тому, що досі ми з Вовою ніби не готові. Якось так. Це питання у нас постійно фігурує, постійно", – каже Надя.

Дантес и Надя Дорофєєва Фото: instagram.com/vladimirdantes

Надя зізналася, що вони з Дантесом планують дітей, але займуться цим питанням не через тиск суспільства, а коли самі вирішать, що час уже настав.

Раніше Дантес показав Дорофєєву без макіяжу і назвав "старою".

Дивіться повне інтерв'ю Наді Дорофєєвої для "Зіркового шляху":

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