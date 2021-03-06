Дракон накинувся на Остапчука та Винника: як пройшов сьомий ефір шоу "Маска"

Дізнайтеся найцікавіші подробиці нового випуску

Цієї суботи, 6 березня, на телеканалі "Україна" вийшов довгоочікуваний сьомий ефір гіпершоу "Маска". Довгоочікуваним ми його назвали тому, що в цьому епізоді розсекретили відразу двох знаменитостей.

Про найцікавіші моменти шоу "Маска" дізнайтеся далі в матеріалі. А ми нагадуємо, що в столичному ЦУМі відкрилася виставка, де представлені найпопулярніші персонажі проекту. До квітня можна в живу подивитися на костюми Циклопа, Ворона, Дракона та інших героїв загадкового шоу країни.

Сьогоднішній випуск почався з несподіванки. Вперше на сцену "Маски" на телеканалі "Україна" вийшов Махаон. Він виконав хіт Алли Пугачової – "Нас бьют, мы летаем", а після цього засипав загадками і підказками зіркових детективів.

Махаон на шоу "Маска" Фото: телеканал "Україна"

Ніхто, крім Насті Каменських, не зміг здогадатися, яка знаменитість приміряла такий вражаючий костюм. NK ж вгадала, що це за співачка.

Наступним на сцену маски вийшло Жабеня, яке за один виступ встигло змінити вбрання і голос. Навколо цього персонажа тривають суперечки між зірковими детективами "Маски".

Жабеня на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Троянду підозрюють у вагітності. Все тому, що перед її виходом на сцену ведучий Володимир Остапчук повідомив, що одна з учасниць шоу "Маска" чекає на дитину. Героїня проекту вразила своїм голосом Олю Полякову, а DZIDZIO побачив в ній зворушливу натуру.

Троянда на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Настав перший етап голосування на шоу "Маска". Сьогодні зірковим детективам і глядачам довелося обирати між двома героями: Трояндою і Жабеням. Претенденткою на виліт стала Троянда.

Наступним розважати глядачів шоу "Маска" вийшов Сом, який стверджує, що приїхав в Україну з іншої країни. Він заспівав хіт групи Quest Pistols – "Я устал" і в черговий раз заплутав Полякову, Каменських, Винника, Данилко та DZIDZIO.

Сом на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Дракон зворушив глядачів "Маски" неймовірним співом. NK і DZIDZIO бачать в ньому співака, а Олег Винник не поспішає робити висновки, і впевнений, що герой спеціально плутає зіркових детективів.

Сом на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Сонце знову засяяло на шоу "Маска". Цей персонаж не перестає дивувати глядачів з кожним новим виступом. Але втім майже всі зіркові детективи впевнені, що в цьому костюмі ховається Злата Огневич.

Сонце на шоу "Маска"

Фото: телеканал "Україна"

Прийшов час другого голосування. Сом, Дракон і Сонце вийшли на сцену, щоб детективи та глядачі змогли обрати, який персонаж відправиться у третій етап шоу "Маска". Згідно з результатами, в номінацію разом із Трояндою вирушив Дракон.

Дізнайтеся далі, хто зняв маску – Троянда чи Дракон, і яка зірка ховалася в одному з костюмів.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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