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На шоу "Маска" розкрили Махаона, який всіх довів до сказу

Сьогодні, 21:21

У сьомому ефірі загадкового проєкту виступив зірковий гість

Сьомий випуск шоу "Маска" на телеканалі "Україна" почався з несподіваного номера. Вечір відкрив Махаон – персонаж, який раніше не з'являвся на проєкті. Зоряні детективи ледь не зійшли з розуму, намагаючись відгадати, яка зірка ховається в цьому костюмі.

Загадковості Махаону додало й те, що складно було передбачити – чоловік чи жінка приміряв цей фантастичний костюм.

Махаон на шоу "Маска"
Махаон на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Махаон виконав композицію Алли Пугачової "Нас б'ють, ми літаємо". По голосу зіркові судді відразу припустили, що це жінка, але також не відмовлялися від думки, що це вправний вокаліст чоловік.

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Геннадій Вітер, Іво Бобул, Наталія Могилевська – ось, хто може бути Махаон, вважають NK, Андрій Данилко, Оля Полякова, Олег Винник і DZIDZIO. Суддів і глядачів шоу "Маска" вирішили не мучити довго – Махаон зняв маску і з’ясувалося, що це Наталія Могилевська.

Наталя Могилевська на шоу "Маска"
Наталя Могилевська на шоу "Маска"
Фото: телеканал "Україна"

Настя Каменських мала рацію – вона єдина, хто запідозрив, що це може бути популярна українська співачка. Дивіться, як це все було:

, The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)

Не пропустіть, яку зірку розсекретили на шоу "Маска" цієї суботи.

Всі подробиці в спецтемі Шоу Маска

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